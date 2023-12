Co za sensacja na mistrzostwach świata! Faworyt zdeklasowany

Reprezentacja Hiszpanii pewnie przebrnęła przez pierwszą fazę grupową mistrzostw świata w piłce ręcznej kobiet i zakończyła zmagania z kompletem zwycięstw na koncie. Pokonała kolejno Kazachstan, Ukrainę i Brazylię. Następnie dobrze rozpoczęła również rywalizację w rundzie głównej i wygrała z Argentyną. Kolejny mecz rozegrała w piątek o godzinie 18:00. Tego dnia zmierzyła się z Czechami. Faworytem tego starcia były Hiszpanki.

Sensacja w mistrzostwach świata w piłce ręcznej kobiet. Hiszpanki przegrały z Czeszkami

Początkowo spotkanie było wyrównane. Z czasem nieoczekiwanie przewagę zyskiwały Czeszki, które dobrze radziły sobie zarówno w obronie jak i ataku. W efekcie zdobyły o cztery bramki więcej, a pierwszą połowę zakończyły, prowadząc 13:9.

W drugiej części kontynuowały dobrą grę. Nie pozwalały Hiszpankom na wiele i powiększały przewagę. W pewnym momencie prowadziły 19:11. Rywalki w końcu wróciły do gry. Zaczęły spisywać się lepiej i zmniejszyły stratę do czterech punktów. Na więcej nie było już je jednak stać. W końcówce meczu do głosu znów doszły Czeszki. Pewnie wykorzystywały błędy rywalek i ostatecznie sensacyjnie wygrały 30:22. Świetne spotkanie rozegrała Petra Kudlackova, która obroniła łącznie 18 rzutów. Bardzo dobrze spisały się również Marketa Jerabkova, Charlotte Cholevova i Veronika Mala, które zdobyły 24 z 30 bramek czeskiej drużyny.

Po czterech meczach Hiszpania ma sześć punktów na koncie, tyle samo co trzecie Czechy. W ostatnim meczu zmierzy się z Holandią. Spotkanie zaplanowano na niedzielę i godzinę 16:30. Czechy natomiast tego samego dnia o godzinie 14:15 zagrają z Brazylią.

W turnieju bierze udział również reprezentacja Polski. Nasze szczypiornistki rozegrały w głównej rundzie trzy mecze i mają na koncie cztery punkty. Daje im to trzecią pozycję. Przed nimi jeszcze starcia z Danią (sobota 20:30) oraz Rumunią (poniedziałek 18:00).