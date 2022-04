PSG wciąż walczy o Mbappe. Ma kolejny pomysł. Może nawet kluczowy

Kylian Mbappe regularnie pojawia się na czołówkach mediów na całym świecie. Francuz wciąż nie podjął decyzji na temat swojej przyszłości, a jego obecny kontrakt z Paris Saint-Germain jest ważny tylko do końca czerwca tego roku. Dodatkowo o Mbappe zrobiło się ostatnio głośno, z powodu jego przekonań społecznych. Gracz PSG bojkotuje serwisy bukmacherskie oraz sieci fast foodów, współpracujące z reprezentacją Francji i nie zgadza się na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamach produktów, które mogą mieć negatywne skutki społeczne jak hazard czy żywność przetworzona powodująca otyłość. "L'Equipe" zdradziło pod koniec marca, że Mbappe otrzymał zaproszenie na ceremonię losowania grup mistrzostw świata w Katarze, ale z niego nie skorzystał.

Media: PSG ma kolejny pomysł na zatrzymanie Mbappe. Jest gotów zaburzyć hierarchię w drużynie

"L'Equipe" informuje, że Paris Saint-Germain nie poddaje się w walce o Kyliana Mbappe. Napastnik przyznał, że może pozostać w Paryżu na kolejne lata, natomiast obie strony wciąż nie doszły do porozumienia. Media we Francji podawały, że władze paryskiego klubu są nawet gotowe sprzedać Neymara i Leo Messiego, żeby tylko Mbappe zdecydował się zostać na kolejne sezony w PSG. "L'Equipe" zdradza kolejny argument, który może nakłonić 23-latka do przedłużenia umowy z PSG.

Kylian Mbappe miałby od kolejnego sezonu zostać kapitanem Paris Saint-Germain. Od sezonu 2020/2021 tę funkcję pełni Marquinhos, ale jego notowania w szatni miały spaść po klęsce w Lidze Mistrzów w dwumeczu z Realem Madryt. Dziennikarze dodają, że Kylian Mbappe jest uważany za idealną osobę do roli kapitana, co miał już udowodnić w kilku trudnych momentach. Marquinhos zdradził, że wszyscy piłkarze PSG rozmawiają z Mbappe o nowej umowie. - Nie będziemy o tym gadać codziennie, to do Kyliana należy decyzja. My robimy wszystko, żeby czuł się tutaj, jak w domu - mówił Brazylijczyk.

Przyszłość Kyliana Mbappe rozgrywa się między dwoma klubami: Paris Saint-Germain oraz Realem Madryt. Słowa napastnika na temat swojej przyszłości po meczu z Lorient (5:1) sprawiły, że kibice Realu mogli poczuć się zaniepokojeni, ale władze "Los Blancos" podchodzą do tego spokojnie i są przekonane, że Mbappe będzie liderem nowego projektu Realu Madryt.

Francuz zdobył 28 bramek i zanotował 20 asyst w 38 meczach PSG w tym sezonie.