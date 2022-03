Co dalej z Messim i Neymarem? Sensacyjne wieści z Francji

Kylian Mbappe to w tym momencie najlepszy zawodnik PSG. Prezesi francuskiego klubu chcą zrobić wszystko, by zawodnik przedłużył umowę, która wygasa 30 czerwca tego roku. Zagraniczne media informują jednak, że Kylian Mbappe jest zdeterminowany, by podjąć nowe wyzwanie i związać się z Realem Madryt.

Sprzedadzą Neymara i Messiego? Wszystko po to, by zatrzymać Mbappe

Do sensacyjnych informacji dotarł francuski dziennikarz Abdellah Boulma. Według niego prezesi PSG są skłonni w letnim okienku transferowym sprzedać dwie swoje wielkie gwiazdy: Argentyńczyka Leo Messiego i Brazylijczyka Neymara. Wszystko po to, by uniemożliwić Realowi Madryt pozyskanie Kyliana Mbappe.

- Jeśli wpłyną dobre oferty, to Messi i Neymar zostaną sprzedani. To, choć trudne do osiągnięcia, może ułatwić podpisanie nowej umowy z Mbappe - informuje Boulma.

PSG mógłby bowiem zaproponować Mbappe rolę niepodważalnej gwiazdy, oczywiście z największą pensją w drużynie.

Tymczasem jak informuje "El Chiringuito", Francuz miał poinformować najbliższych przyjaciół w PSG, że zdecydował się na przenosiny do Realu Madryt.

- Kylian Mbappe powiedział o wszystkim swoim zaufanym kolegom z PSG, najbliższemu kręgowi znajomych. Wśród nich był między innymi Neymar. Przekazał, że nie zaakceptuje oferty odnowienia umowy i wyjeżdża do Realu Madryt. Nie mam potwierdzenia, czy powiedział o swojej decyzji także Leo Messiemu - powiedział dziennikarz Alfredo Duro.

W tym sezonie Kylian Mbappe zagrał 37 spotkań w PSG. Zdobył w nich 26 goli i miał 17 asyst. Po raz kolejny nie uda mu się jednak wygrać Ligi Mistrzów, bo drużyna z Paryża w 1/8 finału odpadła z Realem Madryt.