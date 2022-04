Co dalej z Eriksenem? Duńczyk kuszony przez dwa wielkie kluby

Przypomnijmy, w lutym Christian Eriksen wrócił do profesjonalnej piłki. Zawodnik w czerwcu ubiegłego roku podczas meczu Mistrzostw Europy z Finlandią przeszedł zawał serca. Byłemu zawodnikowi Interu Mediolan wszczepiono kardiowerter-defibrylator, z którym nie można występować w lidze włoskiej. Duńczyk był zmuszony opuścić aktualnych mistrzów Włoch i wrócił do ligi angielskiej. Piłkarz podpisał kontrakt z Brentford do końca czerwca 2022 roku.

Eriksena chce Tottenham i Manchester United

Eriksen jest w świetnej formie, co pokazują statystyki. Zawodnik w minionej kolejce Premier League popisał się trafieniem w meczu z Chelsea, a w meczach towarzyskich przeciwko Serbii i Holandii również wpisał się na listę strzelców. To sprawiło, że Duńczyk znalazł się na celowniku klubów z czołówki ligi angielskiej. Zawodnikiem zainteresowane są Tottenham, dla którego grał w latach 2013-2020 i Manchester United. Mimo to, trener "The Bees" wierzy, że gracza uda się zatrzymać w przyszłym sezonie.

- Jestem bardzo zadowolony, że gra dla nas. Nie jest tajemnicą, że chcę, aby w przyszłym sezonie było tak nadal. Christian cieszy się z powrotu do futbolu. Mam świadomość, że będę musiał odpowiadać na pytania o jego przyszłość do końca tego sezonu. Zobaczymy, co się wydarzy - powiedział Frank, cytowany przez "Daily Mail".

Eriksen w tym sezonie zagrał w czterech meczach. Zdobył bramkę i asystę.