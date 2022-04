Agent Karbownika zapowiada kolejny transfer zawodnika. Stawia przy tym warunek

Półtora roku temu Michał Karbownik wraz z Jakubem Moderem zostali zawodnikami angielskiego Brighton&Hove Albion. I o ile były pomocnik Lecha Poznań stał się podstawowym piłkarzem zespołu Grahama Pottera, tak Karbownik nie doczekał się nawet debiutu w Premier League i po zagraniu dwóch meczów w krajowych pucharach został wypożyczony latem do greckiego Olympiakosu Pireus.

Tam jednak było niewiele lepiej. Karbownik rozegrał sześć meczów ligi greckiej i po jednym spotkaniu w Pucharze Grecji oraz Lidze Europy. Obecnie występuje w drugoligowych rezerwach Olympiakosu, gdzie uzbierał siedem meczów.

Karbownik latem zmieni klub i pozycję. Agent potwierdza

To wszystko sprawia, że latem 20-latek znów będzie szukał nowego klubu, o czym poinformował jego agent Mariusz Piekarski. Co więcej, dodaje on również, że tym razem Karbownik pójdzie tam, gdzie będzie mógł występować jako środkowy pomocnik, a nie boczny obrońca.

- Jeśli chodzi o przyszłość Michała Karbownika, to wszystko zależy od Brighton, ale priorytetem będzie rozmowa z klubami, które będą go widziały w środku pola. Gdy zagrał tak w Olympiakosie, pokazał wielką jakość i tam czuje się najlepiej - mówił Mariusz Piekarski w programie "Polacy pod lupą" na Kanale Sportowym.

Michał Karbownik ma na swoim koncie trzy występy w reprezentacji Polski. W październiku 2020 roku wystąpił w meczu towarzyskim z Finlandią (5:1) a także spotkaniach Ligi Narodów z Włochami (0:0) oraz Bośnią i Hercegowiną (3:0).