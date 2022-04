Co dalej z Mbappe? Piłkarz PSG zaskoczył. Nerwy w Madrycie

"W niedzielę Mbappe sprawił, że całe PSG błyszczało, a "madridismo" (środowisko kibiców Realu Madryt - przyp. red.) zaczęło się denerwować" - pisze hiszpański "AS".

REKLAMA

Kylian Mbappe zaliczył fantastyczny występ w niedzielnym meczu ligowym Paris Saint-Germain z Lorient. Francuz strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty przy bramkach Neymara i Leo Messiego, a PSG rozbiło swojego przeciwnika aż 5:1. W Hiszpanii jednak jeszcze większym echem niż gra Francuza odbiły się jego pomeczowe wypowiedzi.

Zobacz wideo "Boruc był pierwszym polskim sportowym celebrytą. To była bardzo trudna rola"

Mbappe zaskoczył Madryt. "Czy mogę zostać w PSG? Oczywiście, jeszcze nie podjąłem decyzji"

Choć wszyscy wskazywali już, że Kylian Mbappe na pewno od przyszłego sezonu będzie reprezentował Real Madryt, sam piłkarz zapytany o swoją przyszłość zaskoczył.

- Jeszcze nie podjąłem swojej decyzji. Wszyscy to wiedzą. Wciąż nad tym rozmyślam, ponieważ ciągle pojawiają się nowe czynniki i okoliczności. Nie wiem - mówił Mbappe.

- Nie chcę się pomylić, chcę podjąć dobrą decyzję. Wiem, że dla ludzi robi się późno. Czy są szanse, że zostanę w PSG? Tak, oczywiście - dodawał francuski mistrz świata z 2018 roku, którego kontrakt z klubem z Paryża wygasa z końcem sezonu.

PSG chce trenerskiego hitu transferowego. Idealny scenariusz

- Gdybym podjął decyzję, ogłosiłbym ją. Ale to moja decyzja. Gdy ją podejmę, powiem to. Zrobiłem różne dobre i złe rzeczy, ale zawsze się do nich przyznawałem. Nie muszę się kryć, nikogo nie zabiłem, chcę tylko podjąć najlepszą możliwą decyzję - podsumował Kylian Mbappe.

"AS" dodaje, że w samym Realu Madryt do tych słów podchodzą spokojnie, choć kibice "Królewskich' mogą być zaniepokojeni. Real wciąż jest jednak przekonany, że to właśnie Kylian Mbappe będzie liderem nowego projektu w stolicy Hiszpanii i największą gwiazdą nowego Santiago Bernabeu.