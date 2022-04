Karim Benzema goni Roberta Lewandowskiego. Tak wygląda klasyfikacja Złotego Buta 2022

W zeszłym sezonie Robert Lewandowski nie miał sobie równych i pewnie triumfował w klasyfikacji Złotego Buta po raz pierwszy w karierze. Polak wykręcił niesamowity wynik w wysokości 82 punktów i nie dał szans rywalom. Napastnik Bayernu Monachium zdobył w Bundeslidze aż 41 bramek i pobił tym samym rekord należący od lat 70. do Gerda Muellera.

Robert Lewandowski w drodze po kolejny Złoty But. Ogromna przewaga nad rywalami

W tym sezonie Robert Lewandowski zdaje się być w równie wysokiej formie i wciąż zachowuje szanse na pobicie swojego własnego rekordu z zeszłego sezonu. Na sześć kolejek przed końcem rozgrywek Polak ma w dorobku 31 bramek, więc aby poprawić swój wynik, musiałby strzelić rywalom jeszcze 11 goli.

Ten wynik wystarcza mu jednak póki co, aby być niemal pewnym sięgnięcia po kolejny Złoty But. Lewandowski zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji do tej nagrody z wynikiem 62 punktów. Drugi w tym zestawieniu Ohi Omoijuanfo z Crveny Zvezdy Belgrad ma o dwie bramki strzelone więcej od Polaka, ale w lidze serbskiej, która ma współczynnik 1,5. Jego wynik punktowy to 49,5.

Na podium klasyfikacji znajduje się jeszcze Karim Benzema, który strzelił 24 gole w La Liga (48 pkt). W weekend Real Madryt wygrał 2:1, a Francuz strzelił oba gola. W tym momencie Benzema ma passę pięciu meczów ligowych z rzędu z golem na koncie. Łącznie zdobył w tych spotkaniach siedem bramek i to on wydaje się być jedynym realnym rywalem Lewandowskiego w tym roku.

Klasyfikacja Złotego Buta 2021/2022 (stan na 04.04.2022):