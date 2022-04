Kylian Mbappe bojkotuje znane marki. To dlatego odmawia współpracy

Nie po raz pierwszy 23-latek odmawia udziału w realizacji zobowiązań reklamowych i sponsorskich drużyny narodowej. W marcu podczas zgrupowania reprezentacji Francji Kylian Mbappe nie pojawił się na nagraniach spotów marketingowych dla sponsorów kadry. Zachowanie napastnika PSG wywołało spore poruszenie w kraju. Gwiazdor „Trójkolorowych" wydał później oświadczenie, w którym domagał się renegocjacji umowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Byli reprezentanci Polski pod wrażeniem Glika. "Beton, stal. Przejdzie do historii"

Kylian Mbappe przeciwny kojarzeniu jego wizerunku z otyłością i hazardem

Sponsorzy kadry narodowej Francji mają prawo do wybrania 5 zawodników, którzy wezmą udział w ich kampaniach marketingowych. Jednak, jak donosi Le Parisien, w gronie wybraków zabraknie najprawdopodobniej Kyliana Mbappe. 23-latek po raz kolejny sprzeciwił się wykorzystywaniu jego wizerunku przez marki, które zdaniem Francuza, mają szkodliwy wpływ na społeczeństwo.

Mbappe wywołał burzę we Francji. Odmówił występu w nagraniu i wydał oświadczenie

Napastnik nie odmawia współpracy z takimi przedsiębiorstwami, jak Orange, Volkswagen czy EDF. Jednak Mbappe nie zamierza wziąć udziału w kampaniach marketingowych dla firm bukmacherskich oraz fast foodów. Takimi sponsorami dla reprezentacji Francji są bukmacher internetowy Betclic, sieć KFC oraz Coca – Cola. 23-latek uzasadnił swoją decyzję, tym, że nie chce, by jego osoba kojarzyła się z produktami zwiększającymi ryzyko otyłości. W przypadku serwisów bukmacherskich Mbappe uważa, że stanowią one duże zagrożenie dla innych, przede wszystkim młodych fanów.

Wydaje się jednak, że 23-latek uniknie kar związanych z niewypełnieniem zobowiązań zawartych w umowach sponsorskich kadry. Mbappe wypracował sobie odpowiedni prestiż i przewagę, która pozwoli mu decydować o markach, z jakimi chciałby współpracować w przyszłości. Dodatkowo stanowisko napastnika PSG popiera prezes Francuskiego Związku Piłki Nożnej, Noel Le Graet.

Media: Kylian Mbappe przekazał kolegom z zespołu swoją decyzję ws. transferu

Co więcej, ostatnie wydarzenia pokazują, że 23-latek słusznie bojkotuje wybrane marki. Mowa o kontrowersyjnym wpisie Winamax Sport, który w ramach odwetu na Francuzie, zamieścił na Twitterze obraźliwe zdjęcie skierowane do Mbappe oraz jego ojca. Napastnik PSG postanowił odnieść się do publikacji, komentując ją jednoznacznie: "Niebezpieczeństwo zakładów online... nie ma już limitów. Proszę o szacunek". Winamax Sport już nie po raz pierwszy jest obiektem dyskusji. Serwis bukmacherski jest znany z dość kontrowersyjnych żartów, z których powodu umowę sponsorską zerwał m.in. Girondins Bordeaux.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Kylian Mbappe zachwyca na boisku

Ten sezon jest wyśmienity w wykonaniu 23-latka. Napastnik PSG wziął udział w 37 meczach, w których zdobył 26 bramek i zaliczył 17 asyst. Jego drużyna sensacyjnie odpadła w 1/8 finału Ligi Mistrzów, jednak nadal do wygrania pozostaje jedno trofeum, mistrzostwo Ligue 1. Po 29. kolejkach PSG jest liderem tabeli, z 12 punktami przewagi nad Olympique Marsylią.