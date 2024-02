Prorocze słowa trenera o Krzysztofie Piątku. Wszystko się sprawdziło

Na początku przygody w Istanbule Basaksehir Krzysztof Piątek bardzo rozczarowywał. Regularnie marnował dogodne okazje i daleko było mu do dyspozycji z czasów gry w Genoi i Milanie. Polak wrócił jednak do formy. Radzi sobie coraz lepiej i w ostatnich 13 meczach strzelił 12 goli, a niedawne spotkanie z Konyasporem zakończył z trzema trafieniami na koncie.

Zobacz wideo Łukasz Piszczek wciąż w formie! Co za rajd

Basaksehir wspomniał prorocze słowa trenera o Piątku

Klub napastnika jest zachwycony jego ostatnimi występami. W minionej kolejce strzelił dwa gole, a Basaksehir pokonał Istanbulspor 2:0. Z tego powodu zespół wspomniał słowa trenera Cagdasa Atana o Piątku. - Z nim jest trochę jak z ketchupem. Myślę, że gdy zacznie lecieć, będzie go coraz więcej - powiedział we wrześniu, gdy Polak nie był jeszcze w dobrej dyspozycji. Basaksehir wrzucił do tego grafikę, na której piłkarz trzyma opakowanie ketchupu.

Atan nawiązał tym samym do słów Ruuda van Nistelrooya, który kiedyś użył tego samego porównania. - Van Nistelrooy powiedział mi coś ważnego, gdy miałem słabszy okres. Próbujesz, ale nie wychodzi. A kiedy już się pojawią gole, wszystko dzieje się na raz. To jest jak ketchup. To piękna anegdota - powiedział Gonzalo Higuain w 2016 roku, wspominając słowa byłego holenderskiego piłkarza.

Zdaniem Turków Piątek się nie zatrzyma i zdobędzie jeszcze więcej bramek. - Opinie o Piątku w Turcji są bardzo dobre. Widać, że odnalazł już swój rytm. W kraju uważa się, że zakończy ten sezon z ponad dwudziestoma golami - powiedział dziennikarz Ferhat Kiziltas w rozmowie z TVP Sport.

Piątek kolejną okazję do strzelenia gola będzie miał już w środę. Tego dnia o godzinie 15:30 Basaksehir zmierzy się z Hataysporem w Pucharze Turcji. Drużyna Polaka po 24 kolejkach Superligi zajmuje ósme miejsce z dorobkiem 33 punktów.