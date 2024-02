Dyrektor sportowy Barcelony wprost o nowym trenerze. Padło konkretne nazwisko

- Chciałbym ogłosić, że 30 czerwca odejdę z FC Barcelony. Miałem to postanowione od kilku dni i myślę, że to jest odpowiedni moment, by o tym powiedzieć. Ten klub potrzebuje zmiany dynamiki - powiedział Xavi 27 stycznia na konferencji prasowej po meczu z Villarrealem, który Barcelona do 84. minuty wygrywała 3:2, aby ostatecznie przegrać 3:5.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Deco zabrał głos ws. odejścia Xaviego. Wskazał też potencjalnego następcę

Decyzja Xaviego była szokująca zarówno dla kibiców, jak i piłkarzy i całego zarządu. Ponoć wiele osób próbowało przekonać 44-latka, żeby jeszcze raz przemyślał odejście z klubu, jednak trener pozostał nieugięty. Nawet sam dyrektor sportowy Deco nie spodziewał się takiego ruchu byłego kolegi z boiska, o czym opowiedział w ostatnim wywiadzie dla dziennika "La Vanguardia".

- Nie spodziewałem się tego. Jestem z nim na co dzień i od tygodni planowaliśmy różne transfery, takie jak chociażby ten Vitora Roque. Podejmowaliśmy decyzje, czy w związku z kontuzją Balde'a będziemy mieli możliwość podpisania kontraktu zimą z jego następcą… Pojawiały się spekulacje, ale nigdy o tym nie myślałem. Rozmawialiśmy nawet o następnym sezonie - mówił Portugalczyk, zaznaczając, że klub chciał, aby Xavi pozostał na stanowisku przynajmniej do czerwca 2025 roku. Wówczas wygasłby jego kontrakt.

- Prezydent (Joan Laporta - red.) zawsze chciał być z nim do końca kadencji. To Xavi od początku chciał krótszego kontraktu. Powiedział nam: 'Jeśli nie wygram, nie sądzę, że będę kontynuował pracę' - dodał Deco.

Następnie dyrektor sportowy mistrzów Hiszpanii wypowiedział się nt. następcy 44-latka. Kilka dni wcześniej odejście z Liverpoolu ogłosił Juergen Klopp, który od razu zaczął być wymieniany w gronie kandydatów do przejęcia Barcelony. Dziennikarze biorą pod uwagę również trenera Bolonii Thiago Mottę. - To świetny trener, ale myślę, że to nie czas, aby o tym rozmawiać. Nowy trener będzie chciał dokonać zmian, ale najpierw trzeba będzie mu wyjaśnić projekt i pomysły. Istnieje wiele opcji - mówił Deco o niemieckim szkoleniowcu.

- Nie śledzę zbytnio pracy Thiago Motty, ponieważ nie gra on we włoskim zespole, z którym zwykle się kontaktuję - powiedział wprost portugalski dyrektor sportowy, po czym poruszył wątek innego kandydata - Rafaela Marqueza. - Tak, przyglądam się Marquezowi, ponieważ jest na miejscu. To młody trener, który rośnie w obliczu trudności. Bycie tutaj zawsze sprawia, że będziesz lepszym szkoleniowcem - stwierdził Deco. Marquez od 2022 roku jest trenerem młodzieżowej drużyny Barcelony.

Na koniec Portugalczyk przyznał, że jak na razie klub nie prowadzi konkretnych rozmów z żadnym z kandydatów, jednak z pewnością nowy trener będzie musiał być głodny zwycięstw. - W tej chwili nie rozmawialiśmy z żadnym trenerem. Każdy ma swój pomysł na grę, jednak ktokolwiek tu przyjdzie, musi mieć ambicję i głód dokonywania wielkich rzeczy - spuentował Deco.