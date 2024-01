Sensacyjne wieści ws. Jose Mourinho. Jest gotowy! Ale to byłby hit

Jose Mourinho od lipca 2021 roku pracował w AS Romie, ale jego przygoda we Włoszech dobiegła końca 16 stycznia. Portugalczyk już kolejny raz w swojej karierze został zwolniony i pozostaje bez pracy. Media informowały, że niedługo może podjąć pracę w Arabii Saudyjskiej lub nawet poczekać do lipca i związać się z FC Barceloną. Teraz jednak pojawiają się sensacyjne doniesienia, że 61-latek planuje coś zupełnie innego.

REKLAMA

Zobacz wideo "Zacząłęm więcej podążać za wskazówkami trenera". Norbert Huber po meczu z Asseco Resovią

Szokujący pomysł Jose Mourinho. Chciałby wrócić do Manchesteru United

Angielski dziennikarz Mike Keegan w programie "It's All Kicking Off!" przekazał sensacyjne doniesienia na temat Mourinho. Jego zdaniem Portugalczyk ma już plan na swoją trenerską przyszłość, a jego częścią jest powrót do Manchesteru United, w którym pracował w latach 2016-2018.

61-letni szkoleniowiec jest przekonany, że ma w Manchesterze "niedokończony biznes" i "postawił sobie za cel" ponowne przejęcie klubu z Old Trafford. - Po tym, jak zakończyło się to ostatnim razem, ma wrażenie, że nie dokończył tam wszystkich spraw i za swoją misję uznał powrót - przekazał Keegan.

Mourinho z Manchesteru United został zwolniony w grudniu 2018 roku po 144 meczach. Jego ostatnie miesiące w klubie obfitowały w sporo kontrowersji, ponieważ szkoleniowiec nie gryzł się w język na konferencjach prasowych i chętnie krytykował zawodników oraz zarząd klubu. Wówczas jego kandencję oceniano na nieudaną, ale po czasie narracja jest nieco inna.

Portugalczyk już w pierwszym sezonie wygrał Ligę Europy oraz Carabao Cup, a w kolejnym został wicemistrzem Anglii. Po jego odejściu klub nie wygrał już żadnego trofeum w Europie i zdołał powtórzyć drugie miejsce w Premier League tylko raz. Ponadto Mourinho zdobywał średnio 1,97 pkt na mecz, czyli o 0,05 więcej niż obecny trener Erik ten Hag.

"Daily Mail" uważa, że ewentualną szansą dla Jose Mourinho mogłaby być zmiana zarządu w klubie. Już niedługo akcje Manchesteru United przejmą Sir Jim Ratcliffe i firma INEOS i być może to oni będą chcieli wielkich zmian, wśród których byłoby zatrudnienie nowego trenera. Obecny szkoleniowiec Erik ten Hag ma kontrakt do czerwca 2025 roku.