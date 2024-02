Hit nad hity przed Euro 2024! Odpalili bombę. Kultowi piłkarze znowu razem

Roberto Carlos, Carles Puyol czy Thierry Henry - to piłkarze, którzy już wiele lat temu zakończyli sportowe kariery. Jednak wkrótce wspomniane legendy ponownie pojawią się na murawie. Jak donosi "Daily Mail", wystąpią one w specjalnym wydarzeniu, organizowanym na początku czerwca w Anglii. To mistrzostwa świata dla piłkarzy powyżej 35. roku życia. Na boisku zagra aż osiem mistrzowskich nacji, a w nich wielkie gwiazdy.

