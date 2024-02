Ale wpadka Realu. Zignorowali Ancelottiego i stało się

Real Madryt był bardzo blisko wygranej w niedzielnych derbach z Atletico Madryt. "Królewscy" bardzo długo prowadzili 1:0 po golu Brahima Diaza, ale już w ostatniej akcji meczu głową do wyrównania doprowadził ich były piłkarz - Marcos Llorente. Koniec końców, spotkanie zakończyło się remisem 1:1. po którym Real jednak dalej jest liderem La Liga z przewagą dwóch punktów nad Gironą i ośmiu nad FC Barceloną.

Real zignorował prośbę Carlo Ancelottiego. W derbach z Atletico się na tym przejechał

W niedzielnej potyczce Real Madryt musiał radzić sobie praktycznie bez całego środka obrony. Z czterech nominalnych stoperów do dyspozycji Carlo Ancelottiego był tylko uniwersalny Nacho, mierzący zaledwie 180 centymetrów wzrostu. Obok niego z konieczności wystąpił Dani Carvajal (173 cm wzrostu).

Wszystko dlatego, że poważne kontuzje kolana leczą od dłuższego czasu Eder Militao i David Alaba. Ponadto przez mocne stłuczenie uda "Królewskim" wypadł Antonio Ruediger, a występujący awaryjnie na środku obrony Aurelien Tchouameni był zawieszony za kartki.

Nic więc dziwnego, że Atletico próbowało wykorzystać przewagę wzrostu jak tylko się dało, stwarzając wielokrotnie zagrożenie w ten sposób pod bramką Andrija Łunina. Tak padła nieuznana bramka tuż po przerwie Stefana Savicia, tak też padł już uznany gol w doliczonym czasie gry Marcosa Llorente, aczkolwiek tu, oprócz niskiego wzrostu stoperów, doszło też fatalne zachowanie Nacho.

- Myślę, że to był bardzo dobry mecz z naszej strony, ale nie mieliśmy szczęścia, że straciliśmy gola w ostatniej minucie. Brakowało nam trochę wzrostu, cierpieliśmy w tej strefie, ale radziliśmy sobie dobrze. Zasłużyliśmy na wygraną, wygraliśmy wiele meczów w ostatnich minutach, więc nie możemy mieć do siebie o to pretensji - mówił po spotkaniu trener Realu Carlo Ancelotti.

Dziennik "As" w poniedziałek poinformował jednak, że sam Ancelotti takiej sytuacji się spodziewał. Dlatego też po poważnej kontuzji Alaby prosił klub o zimowy transfer właśnie do środka obrony. Klub jednak wolał zaoszczędzić pieniądze na letnie okno, gdzie może się wzmocnić kolejną ofensywną gwiazdą, jak Kylian Mbappe.

Już widać, że Real na tej decyzji szefostwa klubu raz się przejechał. A jak to będzie wyglądało w kolejnych miesiącach? "Królewscy" wciąż są liderem La Liga, ale jeszcze prawie połowa rozgrywek przed nami. Ponadto drużynę Ancelottiego czeka rywalizacja w Lidze Mistrzów, gdzie w 1/8 finału zmierzy się ona z niemieckim RB Lipsk.

Zanim jednak do tego dojdzie, przed Realem hit La Liga z drugą w tabeli Gironą. Ten mecz odbędzie się w sobotę na Santiago Bernabeu. Carlo Ancelotti może o tyle odetchnąć, że do gry wróci po zawieszeniu za kartki Aurelien Tchouameni. Jest także szansa, że do tego czasu ze stłuczeniem upora się Antonio Ruediger, a wtedy sytuacja na środku obrony wicemistrzów Hiszpanii wróci do względnej normalności.