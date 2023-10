Roma wydała oficjalne oświadczenie ws. Zalewskiego. Jednoznaczna reakcja

Nicola Zalewski został w ostatnich dniach wciągnięty w gigantyczną aferę we włoskim futbolu. Dziennikarz Fabrizio Corona oskarżył go oraz kilku innych piłkarzy, w tym Sandro Tonalego, Nicolę Zaniolo czy Nicolo Fagiolego o obstawianie meczów na stronach nielegalnych bukmacherów. Za tego typu działalność piłkarzom grozi nawet trzyletnia dyskwalifikacja. W przypadku Zalewskiego prokuratura nie wszczęła jednak śledztwa, a chwilę później nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji.

Nicola Zalewski niesłusznie oskarżony? Nowe fakty ws. afery we Włoszech

Mężczyzna, który podaje się za informatora Fabrizio Corony, przyznał, że na temat Polaka przekazał wiadomości wyssane z palca. - Na temat Zalewskiego wszystko zostało zmyślone. Informacja jest nieprawdziwa, nie mam na to dowodu, powiedziałem kompletną bzdurę. Na co ja liczyłem? Corona powiedział mi, że spotkamy się w Rzymie i porozmawiamy o nagrodzie - 20 tys. euro za każdą informację. Ja to przyjąłem, ponieważ miałem problemy finansowe - wyznał. Trzeba również nadmienić, że sam Corona był w przeszłości skazany za szantaż.

Wygląda na to, że Zalewski padł ofiarą oszusta i zamierza iść z tym do sądu. - Nicola pozwolił nam go reprezentować przeciwko wszystkim, którzy zaszkodzili jego imieniu, wizerunkowi i reputacji - oświadczyli prawnicy Paolo Rodelli i Federico Oliva, cytowani w "Corriere dello Sport". Teraz do oskarżeń wobec Zalewskiego oraz jego klubowego kolegi Stephana El Shaarawy'ego ustosunkowała się AS Roma.

Jest komunikat Romy ws. Nicoli Zalewskiego. Dobre wieści. "Klub całkowicie wierzy"

Klub wydał oficjalne oświadczenie na swojej stronie internetowej. "W nawiązaniu do krążących w ostatnich dniach pogłosek na temat rzekomego zaangażowania niektórych członków AS Romy w działaniach objętych śledztwem dotyczącym zakładów piłkarskich, AS Roma wyraża pełne wsparcie dla Nicoli Zalewskiego i Stephana El Shaarawy’ego, ofiar powtarzających się spekulacji, które niesłusznie zaszkodziły ich wizerunkowi. Klub całkowicie wierzy Nicoli i Stephanowi, którzy twierdzą, że nie mają nic wspólnego z tą sprawą" - czytamy.

Jak na razie afery nie komentuje PZPN i już zapowiedział, że nie zamierza tego robić. - Nie chcemy w żaden sposób odnosić się do wpisów w mediach społecznościowych w tej sprawie. Do PZPN nic nie dotarło ani ze strony włoskiej federacji, ani ze strony służb czy urzędów - powiedział dyrektor Departamentu ds. Komunikacji i Mediów PZPN, Tomasz Kozłowski dziennikarzom WP SportoweFakty.