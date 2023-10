Burza wokół Benzemy. Poważne oskarżenia. "Chce przestrzegać prawa szariatu"

Od kilkunastu dni konflikt w konflikcie palestyńsko-izraelskim zginęły setki obywateli obu stron. Niedawno Karim Benzema publicznie wsparł Palestynę w trwającej wojnie, co spotkało się z wielką krytyką Francuzów. 97-krotny reprezentant Francji jest muzułmaninem. Podkreślał to przy transferze do saudyjskiego Al-Ittihad Club, ciesząc się z faktu, iż tam będzie bliżej swojej religii. Na ostatnie słowa Benzemy zareagował nawet szef francuskiego ministerstwa spraw wewnętrznych - Gerald Darmanin.

Benzema pod ostrzałem Francuzów. Nie mają złudzeń

- Wszyscy wiemy, że Karim Benzema ma mocne powiązania z Bractwem Muzułmańskim - powiedział szef francuskiego MSW w rozmowie z CNews Network. To islamistyczna organizacja, która oskarżana jest o uczestnictwo w wojnach arabsko-izraelskich. Na słowa polityka zareagował już prawnik Francuza, który dosadnie odpowiedział na takie oskarżenia. - Karim został zaatakowany i obrażony, bo wsparł kogoś na podstawie swojej wiary. Nikt nie ma problemu, kiedy ludzie innej wiary nawołują do dzielenia ich przekonań. Ten pojawia się dopiero wtedy, gdy chodzi o islam. Co takiego szokującego było w słowach Karima, który modlił się za kobiety i dzieci? Według mnie nic - tłumaczył obrońca 35-latka Hugues Vigier.

Do grona francuskich polityków, którzy emocjonalnie zareagowali na wpis zdobywcy Złotej Piłki dołączył Eric Zemmour. 65-latek to dziennikarz, publicysta i skrajny prawicowiec, który w 2022 roku kandydował na prezydenta Francji. W tamtejszym programie telewizyjnym "Telematin" Zemmour w gorzkich słowach wypowiedział się nt. postawy Karima Benzemy.

- Wiemy, że Karim Benzema grał w reprezentacji Francji przez przypadek, tylko ze względu na pieniądze i wyniki sportowe. Sam o tym mówił. W głębi serca nie jest Francuzem. Nie lubi Francji i nigdy nie lubił. Jest muzułmaninem, który chce przestrzegać prawa szariatu. Szariat przewiduje dżihad. Czy widzę związek między poglądami Benzemy a mordercą nauczyciela francuskiego? (podczas zamachów we Francji - red.) Z pewnością widzę bezpośrednie powiązanie - powiedział Eric Zemmour.

- Wszyscy ci ludzie myślą, że szariat jest boską drogą. Szariat przewiduje w szczególności dżihad, który jest świętą wojną przeciwko niewiernym. Niewierni to ty i ja - dodał polityk, tłumacząc skrajne założenia religii, jaką wyznaje Karim Benzema.