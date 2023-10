Zaczęło się. Jest ktoś, kto już się stęsknił za Krychowiakiem. "Nie był wybitny, ale..."

Grzegorz Krychowiak w ostatnim czasie był jednym z najczęściej krytykowanych graczy w reprezentacji Polski. Wielu kibiców głośno domagała się odsunięcia go od składu, aż w końcu problem rozwiązał się sam. Zanim nowy selekcjoner Michał Probierz rozesłał powołania na październikowe mecze z Wyspami Owczymi i Mołdawią, Krychowiak ogłosił, że rezygnuje z dalszej gry w reprezentacji. Choć dla wielu może wydać się to dziwne, ale po meczu z Mołdawią (1:1) znalazł się ktoś, komu 33-letniego pomocnika brakowało.

Świerczewski szokuje. Brakowało mu... Krychowiaka. "Umiałby pociągnąć drużynę"

Mowa o Piotrze Świerczewskim. 70-krotny reprezentant Polski i srebrny medalista olimpijski z Barcelony przyznał się do tego w wywiadzie z "Faktem". Przedstawił też mocne argumenty. - W meczu z Mołdawią zabrakło mi takiego zawodnika jak Grzesiek Krychowiak. Może nie był wybitny, ale miał cechy mentalne, których w tej drużynie teraz brakuje - przyznał.

Jego zdaniem zawodnik Abha Club lepiej by się sprawdził w roli lidera zespołu niż chociażby Piotr Zieliński, który wystąpił w opasce kapitana. - Jak dostajemy bramkę to spuszczone głowy, jeden patrzy na drugiego. A Krychowiak może nie grałby jakoś rewelacyjnie, ale w takich kryzysowych momentach potrafiłby krzyknąć, "przyostrzyć" w środku pola, powalczyć. Może dostałby żółtą kartkę, ale na pewno umiałby pociągnąć drużynę. Mentalnie postawić ją na nogi. Tego mi brakuje u Piotrka Zielińskiego - stwierdził Świerczewski.

Świerczewski uderza w Santosa. "Kompromitacja polskiej piłki"

Licznik Grzegorza Krychowiaka zatrzymał się zatem na 100 meczach w biało-czerwonych barwach. Ostatnim występem był ten przeciwko Albanii w Tiranie, przegrany 0:2 na koniec kadencji Fernando Santosa. Świerczewski nie omieszkał przy okazji zbesztać zwolnionego już selekcjonera. - Zatrudnienie Portugalczyka za tak ogromne pieniądze to kompromitacja polskiej piłki. On przecież nawet nie znał zawodników. Sprawiał wrażenie, że nie wiedział kogo i po co powołuje. Na szczęście szybko go pogoniono - dodał na koniec.