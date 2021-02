Prawnuczek Benito Mussoliniego trafił Serie A! "Dla Lazio nazwisko Mussolini to wielkie brzemię"

Wołają na niego Floriani, ale jego pełne imię i nazwisko to Romano Floriani-Mussolini. Przed chwilą skończył 18 lat i awansował do Primavery Lazio. Matką utalentowanego prawego obrońcy jest Allesandra Mussolini, znana polityczka.

Jednak to nie z jej powodu jest o nim głośno. Chodzi o jego pradziadka - Benito Mussoliniego, przywódcę włoskiego ruchu faszystowskiego i sojusznika Adolfa Hitlera.

Pikanterii tej historii dodaje fakt, że środowisko fanów Lazio od lat jest kojarzone z faszystowskimi poglądami. - Dla Lazio nazwisko Mussolini to wielkie brzemię. To tylko kwestia czasu, zanim ktoś znowu zacznie wywyższać Duce - pisze dziennik "Il Fatto Quotidiano".

Dopiero kilka miesięcy temu, po morderstwie Fabrizia "Diabolika" Piscitelliego (szefa grupy), rozwiązała się prawicowa bojówka Lazio "Irriducibili", czyli nieposkromieni. To właśnie ta grupa odpowiadała za niedawne peany na cześć Mussoliniego, czy antysemickie wlepki z podobizną Anny Frank, ofiary Holocaustu, w koszulce Romy, czyli w stroju znienawidzonych sąsiadów. To także "Irriducibili" sprzeciwiali się wpuszczaniu kobiet na trybunę Curva Nord. Ich rasizm i antysemityzm często przejawia się w skandowanych hasłach i stadionowych przyśpiewkach.

Właściciel Lazio Claudio Lotito w końcu powiedział dość i zadeklarował, że co roku - w ramach akcji edukacyjnej - będzie zabierał część kibiców na teren obozu Auschwitz.

Wróćmy do Floriano. 18-latek z Primavery Lazio ma kilka drugich imion, a jednym z nich jest Benito. I choć nie wypiera się korzeni, to trzyma się z dala od polityki. Skupia się na nauce w St. George British School i na grze w piłkę. - Nie interesuje go polityka. Całkowicie pochłania go pasja do futbolu - twierdzi jego mama.

Z Romy do Lazio

Floriano szkolił się w akademii Romy, ale jesienią 2016 r. trafił do lokalnego rywala - Lazio. W tym sezonie głównie występował w drużynie do lat 18, ale kilka tygodni temu został włączony do Primavery Lazio, gdzie występuje m.in. Szymon Czyż.

Trener Primavery Leonardo Menichini włączył do drużyny, ale jeszcze nie dał mu szansy na debiut. - To skromny chłopak, który nigdy nie narzekał, nawet jeśli nie grał przez dwa lata - mówił Mauro Bianchessi z akademii Lazio, cytowany przez "Repubblicę". I dodaje: - Lubię go. Musi jeszcze złapać doświadczenie, ale wygląda obiecująco. Czy ma uciążliwe nazwisko? Nigdy nie rozmawiałem z jego rodzicami, ale u nas liczy się tylko to, co pokazujesz na boisku. Nic więcej.