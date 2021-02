"Zieliński nie wszedł odpowiednio do gry". Włosi ocenili Polaka

Gennaro Gattuso dokonał eksperymentu w meczu z Atalantą. Napoli wyszło w ustawieniu 3-4-3, a na pozycji środkowego napastnika zagrał Hirving Lozano. Dzięki remisowi ekipa z Neapolu zachowała szansę na awans, ale nie zachwyciła. Jej najlepszym zawodnikiem był bramkarz David Ospina.

REKLAMA

Zobacz wideo Kapitalna interwencja Szczęsnego! Aż sam się śmiał [ELEVEN SPORTS]

Włoskie media oceniły Zielińskiego. "Dodał jakości, ale nie wpłynął na mecz"

Piotr Zieliński zaczął mecz na ławce. Gattuso argumentował tę decyzję zmęczeniem reprezentanta Polski i chęcią rotacji. Polak w 69. minucie zmienił Lorenzo Insigne, ale włoskie media oceniły pomocnika Napoli z rezerwą. "Tuttonapoli", "Tuttomercatoweb" i "La Gazzetta dello Sport" oceniły występ Zielińskiego na 5,5. – Trener Gattuso wstawił go z nadzieją na uzyskanie korzystnego wyniku, ale Polak nie wszedł odpowiednio do gry. Próbował zmieniać tempo, ale gdy Atalanta poprawiła swoją grę, to był niewidoczny – argumentują media.

Nieco wyżej - na "6" - Zielińskiego oceniły portale "CalcioNapoli24" i "Corriere della Sera". – Zieliński dodał jakości po wejściu, ale nie wpłynął na wynik. Poświęcał się po lewej stronie, ale nie miał zbyt wielu okazji – sczytamy. Wszyscy najwyżej ocenili bramkarza Napoli, Davida Ospinę. Po stronie Atalanty najwyżej oceniany był Szwajcar Remo Freuler.