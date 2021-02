Media: Znana przyszłość Cristiano Ronaldo. Wkrótce ruszą negocjacje

Kapitan reprezentacji Portugalii ma na koncie 22 gole w 23 meczach tego sezonu. To jak dotąd najlepszy wynik dla Cristiano Ronaldo w barwach Juventusu na tym etapie. Portugalczyk występuje w Juve od 2018 r.

Juventus myśli o przyszłości. Klub chce przedłużyć współpracę z Ronaldo o kolejny rok

Jego obecny kontrakt jest ważny do końca przyszłego sezonu. Jak informuje "Tuttosport", klub pracuje nad tym, by przedłużyć umowę o dodatkowy sezon. Władze Juventusu chcą uniknąć sytuacji, w której graczowi pozostałby mniej niż rok do końca kontraktu.

Negocjacje między agentem Jorge Mendesem a dyrektorem sportowym Juventusu Fabio Paraticim jeszcze się oficjalnie nie zaczęły, ale ma do tego dojść w najbliższych dniach. Media spekulują, że po wygaśnięciu kontraktu z Juventusem Ronaldo przeniesie się do jednego z klubów Major League Soccer.