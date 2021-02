Gianluigi Buffon w tarapatach. Miał użyć "bluźnierczego zwrotu"

Juventus pokonał Inter 2:1 we wtorkowym spotkaniu Pucharu Włoch. Dwa trafienia dla "Starej Damy" zaliczył Cristiano Ronaldo, a dla mediolańczyków strzelił Lautaro Martinez. Zwycięstwo w tym meczu daje zespołowi Andrei Pirlo, przewagę przed meczem rewanżowym i zwiększa szanse na awans do finału. Może się jednak okazać, że na tym kończą się dobre wiadomości.

REKLAMA

Zobacz wideo Drągowski już przerósł Fiorentinę. "Bliżej mu do Buffona niż Szczęsnemu"

Wszystko za sprawą Gianluigiego Buffona. Bramkarz w 9. minucie przepuścił strzał Lautaro Martineza po którym padła bramka. Mógł zachować się zdecydowanie lepiej, więc jak donosi "La Gazetta dello Sport" bramkarz mocno się zdenerwował i użył rzekomo "bluźnierczego zwrotu". Sytuacja ta umknęła sędziemu Calvarese, który prowadził to spotkanie, ale przed sprzętem telewizyjnym nic się nie ukryje. Szczególnie w czasach koronawirusa. W normalnych warunkach, przy stadionie pełnym kibiców prawdopodobnie nikt by nie zwrócił na to uwagi. Jeżeli te doniesienia okażą się prawdą Włochowi mogą grozić pewne konsekwencje.

Koleny występek Gianluigiego Buffona. „Chcę, żebyś tam został, biegał i cierpiał”.

Dla 43-latka nie jest to pierwszy taki występek. Nie tak dawno we Włoszech głośno było o jego zachowaniu w meczu z Parmą. Wtedy miał się skonfrontować ze swoim młodszym kolegą z drużyny Manolo Portanovą i w dość wymownych słowach dawać mu wskazówki. - Chcę, żebyś tam został, biegał i cierpiał - po tych słowach właśnie miało paść "bluźnierstwo" które pod lupę wzięła włoska federacja.

Manuel Neuer wskazał najlepszego bramkarza w historii. "To szalone, czego dokonał"

Ostatecznie Włoch wtedy uniknął konsekwencji, więc można podejrzewać, że tym razem drugi raz mu się nie upiecze. Czasy w których żyjemy nie są łatwe dla tych bardziej krewkich zawodników czy też trenerów, ponieważ z powodu braku kibiców na prawdę da się usłyszeć prawie każde wypowiedziane słowo. W ostatnim czasie podobne problemy co Buffon miał chociażby Antonio Conte czy Lorenzo Insigne.

"Zieliński nie wszedł odpowiednio do gry". Włosi ocenili Polaka