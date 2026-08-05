Media: Transfer Viniciusa przesądzony! W szatni są pewni

375 meczów, 128 goli, 100 asyst, dwa trofea Ligi Mistrzów, trzy mistrzostwa Hiszpanii i wiele innych sukcesów. Czy na tych statystykach zakończy się przygoda Viniciusa Juniora z Realem Madryt? To bardzo możliwe. Obie strony nie mogą dojść do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu, który wygasa w czerwcu 2027 roku. Brazylijczyk żąda 30 mln euro za sezon, a klub jest gotów dać mu "tylko" 20. Z okazji chce skorzystać Arsenal, kusząc piłkarza lukratywną umową. Kto wie, może już go skusił.

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Media: Vinicius Junior o krok od Arsenalu. "Pieniądze i chęci są"

"Szatnia Arsenalu uważa, że przybycie Viniciusa jest już przesądzone" - twierdzi dziennik "AS". "W Londynie mają pieniądze, a także chęci do sfinalizowania transakcji, być może nawet większe niż teraz panują w Valdebebas" - dodała redakcja.

Jej zdaniem do rozstania na linii Vinicius - Real dojdzie. Pytanie, czy madrycka ekipa pozwoli Brazylijczykowi odejść już w tym roku, i czy pozwoli mu na związanie się z Arsenalem. "Działacze w Hiszpanii zdają sobie sprawę z tego, że zainteresowanie Arsenalu to nie blef. Anglicy są szczerzy i gotowi do rozpoczęcia negocjacji. Najpierw jednak w Realu chcą wiedzieć, czy Vinicius chce przedłużyć umowę" - pisali dziennikarze, podkreślając, że klub raczej na warunki finansowe piłkarza nie przystanie. "Nikt nie jest ponad klubem" - czytamy.

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Arsenal przygotował gigantyczną ofertę

Ile Arsenal jest gotów przeznaczyć na transfer? Już wcześniej "AS" informował, że mowa o kwocie rzędu... 150 mln euro. Jak dotąd angielski klub najwięcej wydał na Declana Rice'a - 117 mln euro. "Arsenal robi wszystko, by pozyskać Viniciusa. Arteta przekazał Brazylijczykowi, jak wiele może wnieść i jak ważny byłby dla Arsenalu. Klub dąży do zrobienia kolejnego kroku i stania się liderem w Europie" - pisali dziennikarze. Portal Transfermarkt wycenia Viniciusa na 140 mln euro.

Jeśli Real chce coś zarobić na piłkarzu, to letnie okno będzie dla niego jedną z ostatnich szans, chyba że skrzydłowy zdecyduje się przedłużyć kontrakt. Z ostatnich doniesień mediów wynika jednak, że do transferu najpewniej dojdzie. Pozostaje czekać na oficjalne komunikaty.