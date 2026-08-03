Media: Potężna oferta za Viniciusa. Arsenal przygotował prawdziwą bombę

Vinicius Junior gra w barwach Realu Madryt już od ośmiu lat. Ostatnio Brazylijczyk przeszedł zabieg korekty podbródka, ale wciąż nie podjął ostatecznej decyzji ws. klubowej przyszłości. Vinicius ma ważny kontrakt z Realem Madryt do czerwca przyszłego roku i zarabia obecnie 15 mln euro netto. Klub jest gotów podwyższyć jego zarobki do 20 mln euro, natomiast sam Vinicius chce inkasować około 30 mln euro za jeden sezon. Jeżeli obie strony nie dojdą do porozumienia, jest obawa, że Brazylijczyk opuści Real bez kwoty odstępnego za rok.

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150 mln euro na Viniciusa Juniora. Mikel Arteta się angażuje w transfer

W ostatnich dniach media, a zwłaszcza "The Athletic" podawały, że Viniciusem interesuje się Arsenal. Teraz te wieści potwierdza hiszpański dziennik "AS", który informuje, że z Viniciusem miał już się skontaktować Mikel Arteta, czyli trener Arsenalu. Mistrz Anglii ma przygotowany budżet na tę operację i jest gotów wydać 150 mln euro na Brazylijczyka. "AS" dodaje, że cały przyszły sezon Arsenalu ma się opierać właśnie na Viniciusie.

"Arsenal robi wszystko, by pozyskać Viniciusa. Arteta przekazał Brazylijczykowi, jak wiele może wnieść i jak ważny byłby dla Arsenalu. Klub dąży do zrobienia kolejnego kroku i stania się liderem w Europie. Wizja Artety dotarła do Viniciusa. Zainteresowanie mistrzów Anglii jest realne i nie jest to kolejna z wielu letnich plotek" - czytamy w artykule. Aktualnym rekordem transferowym Arsenalu jest Declan Rice, który dołączał do Arsenalu z West Hamu United za blisko 117 mln euro latem 2023 r.

Na razie Vinicius Junior wrócił do treningów z Realem Madryt w poniedziałkowy poranek. Brazylijczyk ma się spotkać z władzami klubu. "AS" uważa, że na razie nie doszło do formalnych rozmów między Arsenalem a Realem Madryt.

Na razie Arsenal działa dosyć spokojnie na rynku transferowym. Mistrzowie Anglii wykupili Piero Hincapie z Bayeru Leverkusen po okresie wypożyczenia, a także sprowadzili Christosa Tzolisa z Club Brugge oraz Illana Mesliera z Leeds United. Z doniesień brytyjskich mediów wynika, że Arsenal jest też blisko finalizacji transferu Bruno Guimaraesa z Newcastle United, za którego zapłaci 80 mln euro.

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Jeszcze przed startem nowego sezonu ligi angielskiej Arsenal zmierzy się z Manchesterem City (16.08) w ramach meczu o Tarczę Wspólnoty. Arsenal zagra z Coventry City w pierwszej kolejce Premier League.