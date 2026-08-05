PZPN traci największego sponsora! Wielomilionowe straty

InPost współpracował z PZPN-em jako sponsor strategiczny od 2022 roku. Wówczas obie strony dogadały się na czteroletnią umowę, która gwarantowała federacji około 8-10 mln złotych rocznie. W czerwcu 2024 roku obie strony podpisały nowy kontrakt. - Wypracowaliśmy wyjątkowo dobrą strategię, która będzie polegała na stawianiu na młodzież. Polska piłka musi mieć szansę na świeży narybek, który z czasem stanie się trzonem kadry. Zależy nam na stworzeniu wyjątkowego sojuszu - mówił wtedy Rafał Brzoska, właściciel firmy InPost.

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PZPN traci ważnego sponsora

Teraz sportmarketing.pl poinformował, że InPost nie przedłużył współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Umowa wygasła 31 lipca tego roku.

"Największy prywatny sponsor reprezentacji Polski nie przedłużył współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Z dniem 31 lipca 2026 roku wygasła umowa sponsorska pomiędzy PZPN a Grupą InPost, która przez ostatnie cztery lata pełniła rolę Sponsora Strategicznego reprezentacji Polski" - czytamy w sportmarketing.pl.

Według informacji tego portalu wygaśnięcie umowy oznacza dla Polskiego Związku Piłki Nożnej lukę budżetową wynoszącą około 10 milionów złotych rocznie. To wcale nie mogą być jedyne problemy związku. Wkrótce wygasa bowiem umowa z firmą ORLEN.

"Wygaśnięcie umowy z InPost oznacza, że PZPN traci swojego największego sponsora z sektora prywatnego. W najbliższym czasie jednym z kluczowych zadań władz federacji będzie nie tylko znalezienie następcy tego partnera, ale również rozmowy dotyczące przedłużenia współpracy z firmą ORLEN, który pozostaje Sponsorem Generalnym polskiej piłki nożnej. Obecna umowa z koncernem również zbliża się do końca swojego obowiązywania" - pisze sportmarketing.pl.

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Jeszcze latem 2023 roku wydawało się, że InPost rozstanie się z PZPN-em po tym, jak członkiem delegacji na mecz z Mołdawią w Kiszyniowie był Mirosław Stasiak, skazany za proceder korupcyjny. Wtedy PZPN nie podał, kto zaprosił Stasiaka na mecz, a InPost wyraził swoje niezadowolenie. "Oczekujemy natychmiastowego podania informacji, który ze sponsorów rzekomo zaprosił tę osobę. Po drugie - bardzo poważnie zastanawiamy się nad kontynuowaniem wsparcia polskiej piłki w formule, którą ostatnio obserwujemy. Nie pozwolimy na to, by nasz brand był wiązany z korupcją" - pisał Brzoska w serwisie X.