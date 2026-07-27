Nowe wieści ws. przyszłości Viniciusa Juniora

Real Madryt rozpocznie w najbliższym sezonie nowy rozdział pod wodzą Jose Mourinho. Portugalski szkoleniowiec sprowadził już takich piłkarzy jak Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate czy Bernardo Silva. Równie kluczowe będzie zatrzymanie najważniejszych zawodników z poprzednich lat, jednym z nich bez wątpienia jest Vinicius Jr.

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Real chce zatrzymać Viniciusa, ale musi wygrać walkę o Brazylijczyka z Arsenalem

Real ma w tym tygodniu usiąść do dalszych rozmów z Viniciusem Jr ws. przedłużenia kontraktu. Umowa Brazylijczyka obowiązuje tylko przez najbliższy rok, jeśli nie uda się uzyskać porozumienia to "Królewscy" prawdopodobnie sprzedadzą gwiazdora, aby nie odszedł w przyszłym roku za darmo. Poważnie zainteresowany ma być Arsenal.

"Powszechnie wiadomo, że Arsenal zamierza wzmocnić swoją lewą stronę tego lata – ale transfer brazylijskiego asa Viniciusa Jr. byłby oszałamiającym wzmocnieniem. Viniciusowi Jr. pozostał rok kontraktu z Realem Madryt, więc może to być okazja dla potencjalnych kupców do transferu, ponieważ Real stara się związać skrzydłowego nową umową. Relacja Viniciusa Jr. z nowym trenerem Realu Madryt, Jose Mourinho, jest w centrum uwagi." - pisze dziennikarz Sky Sports, Peter Smith.

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Tyle chce zarabiać Vinicius w Realu

Terry Gibson zdradził Sky Sports, że póki co Vinicius nie doszedł do porozumienia z Realem w kwestiach finansowych. "Królewscy" chcą zapłacić Brazylijczykowi 20 mln euro za sezon, piłkarz oczekuje 30 mln za rok gry.

"Vinicius Jr. zarabia obecnie 15 mln euro netto rocznie. Real Madryt zaoferował mu 20 mln euro. On chce 30 mln euro – nieco ponad 550 000 euro netto tygodniowo. Nie ma żadnych ustaleń budżetowych dotyczących kontraktu Realu Madryt ani Viniciusa. Real Madryt rozważa potencjalnego następcę w postaci Yana Diomande z RB Lipsk. Ta sytuacja kontraktowa trwa od 18 miesięcy. Ale kiedy wrzucisz te liczby do tygla, trudno sobie wyobrazić, żeby Arsenal lub ktokolwiek w Premier League mógł dorównać tym sumom." - podkreśla Terry Gibson.

Vinicius gra w Realu od sezonu 2018/2019. W barwach "Królewskich" m.in. dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów, trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Hiszpanii, do tego dwukrotnie triumfował w Klubowych Mistrzostwach Świata, raz wzniósł do góry Puchar Hiszpanii, a trzykrotnie krajowy Superpuchar.