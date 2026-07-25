Barcelona szykuje transferowy hit. Rusza po MVP mundialu

FC Barcelona zbroi się przed kolejnym sezonem, w którym będzie bronić tytułu mistrza Hiszpanii. Po odejściu Roberta Lewandowskiego sprowadziła już m.in. Anthony'ego Gordona czy Karima Adeyemiego. Okazuje się, że na tym wcale poprzestać nie zamierza. Na jej radarze znalazł się bohater ostatniego mundialu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kuba Wleklak: Nie można lekceważyć żadnego zawodnika

Rodri w FC Barcelonie? Klub ruszył po piłkarza

Jak donosi Fabrice Hawkins z "RMC Sport", Barcelona włączyła się do wyścigu o Rodriego. Ba, nawiązała nawet kontakt z agentami piłkarza. Co zmotywowało ją do takiego działania? "Kataloński klub skontaktował się z przedstawicielami Rodriego po kontuzji Frenkiego de Jonga, mając na celu wzmocnienie pomocy" - czytamy.

Holender doznał zerwania przyśrodkowego więzadła pobocznego w prawym kolanie i może pozostawać poza placem gry nawet przez pół roku. Nic więc dziwnego, że Barcelona szuka godnego zastępcy. Jeśli transfer doszedłby do skutku, to z pewnością jakość środka pola drużyny Hansiego Flicka byłaby imponująca.

Zobacz też: FIFA zapłaci gigantyczne odszkodowanie. Prawie 100 tys. zł dziennie.

Wielu chętnych na usługi Rodriego

Pytanie, czy Rodri faktycznie dołączy do mistrza Hiszpanii? Wiadomo, że nad sprowadzeniem go zastanawia się też Paris Saint-Germain. Sam zawodnik chciałby jednak trafić do innego klubu. Co więcej, rzekomo osiągnął już porozumienie w sprawie warunków kontraktu. Tym klubem jest Real Madryt. To właśnie ten zespół ma być najbliżej podpisania pomocnika.

I tu pojawia się kolejne pytanie: czy Manchester City w ogóle zdecyduje się sprzedać zawodnika? Jego umowa obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Zgodnie z doniesieniami, Anglicy nie chcą puścić Hiszpana. Są gotowi nawet na to, by oddać go za darmo po wygaśnięciu kontraktu, tylko po to, by skorzystać z jego usług w nadchodzącym sezonie.

Rodri dołączył do Manchesteru City w 2019 roku. Przez te siedem lat zdobył trofeum Ligi Mistrzów, cztery mistrzostwa Anglii, dwa Puchary i trzy Superpuchary kraju. Wywalczył też Superpuchar UEFA. Ponadto sięgnął po najcenniejszą nagrodę indywidualną, jaką jest Złota Piłka, choć trzeba przyznać, że nie obyło się bez kontrowersji.