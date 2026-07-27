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Tam Szczęsny zagra po odejściu z Barcelony. Spełni obietnicę

Wojciech Szczęsny co najmniej przez najbliższy sezon pozostanie zawodnikiem FC Barcelony. Co będzie dalej? O jednym z planów były reprezentant Polski opowiedział w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim. Bramkarz wciąż pamięta o obietnicy złożonej raperowi Macie podczas charytatywnego livestreamu Łatwoganga.
Kamil Glik i Wojciech Szczęsny
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

W świecie, w którym wszystko przebiega zgodnie z planem, Wojciech Szczęsny od dwóch lat cieszyłby się szczęśliwą emeryturą. Tak jednak nie jest, ale 36-latek raczej nie ma na co narzekać. Po poważnej kontuzji Marca-Andre ter Stegena działacze FC Barcelony zwrócili się właśnie do polskiego bramkarza, a Szczęsny ofertę przyjął i wciąż jest aktywnym sportowcem.

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Wybitny reprezentant Polski dla katalońskiego klubu rozegrał 42 spotkania i może cieszyć się z pięciu nowych trofeów. Dwa lata temu mało kto się spodziewał, że Szczęsny zdobędzie dwa mistrzostwa Hiszpanii, jeden Puchar Króla oraz dwa krajowe Superpuchary. A to jeszcze może nie być koniec, gdyż jego umowa obowiązuje do czerwca 2027 roku.

Wojciech Szczęsny pamięta o obietnicy. "Zagram w Tajfunie"

Okazuje się jednak, że polski bramkarz swojej kariery nie zakończy w barwach Dumy Katalonii. O szczegółach opowiedział w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim na Kanale Zero. - Obiecałem Macie, że zagram w Tajfunie. Wywiążę się z tej obietnicy - powiedział. Chodzi o LKS Tajfun Ostrów Lubelski, klub występujący w jednej z grup lubelskiej A-klasy.

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Bramkarz udowodnił, że wciąż pamięta o charytatywnej akcji zorganizowanej przez Łatwoganga. Raper Michał Matczak, znany jako Mata, zaprosił Szczęsnego do wspólnej gry w Tajfunie. Muzyk jest piłkarzem tego klubu. - Na 100 mln zobowiązuję się, że będę graczem Tajfuna. Nie wiem, kiedy, bo na razie inny klub mnie zatrudnił, ale będę. Na "dziewiąteczce" poproszę - zapowiedział Szczęsny. Podczas akcji zebrano przeszło 250 mln złotych, więc wyzwanie 36-latka zostało spełnione.

Dotrzymana umowa Wojciecha Szczęsnego

Wojciech Szczęsny już wywiązał się z jednej obietnicy złożonej podczas livestreamu Łatwoganga. "Obiecałem TikToka z Laminem Yamalem jak uzbieramy 150 milionów na fundację Cancer Fighters. Wielkie uznanie dla "Łatwoganga" i dla nas Polaków - jesteśmy niesamowici" - napisał w opisie filmiku, na którym obok bramkarza wystąpiła 19-letnia gwiazda Barcelony i reprezentacji Hiszpanii.

Na razie jednak Wojciech Szczęsny musi odłożyć plany gry w Ostrowie Lubelskim, gdyż szykuje się do kolejnego sezonu w barwach FC Barcelony. Duma Katalonii rozpocznie drogę do obrony mistrzowskiego tytułu od wyjazdowego spotkania z Elche. Mecz ten zaplanowany jest na 23 sierpnia. 

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