Media: Tyle będzie pauzował Frenkie de Jong. Dwa scenariusze

Frenkie de Jong na mistrzostwach świata rozegrał wszystkie cztery mecze reprezentacji Holandii. Jego drużyna odpadła już w 1/16 finału po porażce z Marokiem w serii rzutów karnych. 29-latek zszedł wówczas z boiska 10 minut przed końcem dogrywki. Jak się okazało, stało się tak nie bez przyczyny.

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De Jong znów kontuzjowany. Wiadomo, ile czasu straci

Pomocnik po raz kolejny w swojej karierze nabawił się ciężkiej kontuzji. Po badaniach przeprowadzonych już w Barcelonie wyszło, że zerwał więzadło poboczne przyśrodkowe w prawym kolanie. - Uzgodniono, że zawodnik będzie kontynuował leczenie zachowawcze pod nadzorem personelu medycznego klubu. Jego postępy będą monitorowane w nadchodzących tygodniach - podał kataloński klub w oficjalnym komunikacie. Nie sprecyzował jednak, jak długo potrwa przerwa Frenkiego de Jonga. Nowe wieści w tej sprawie ma natomiast "Mundo Deportivo".

Zdaniem dziennika wszystko zależy od skuteczności leczenie zachowawczego. Jeśli to okaże się ono wystarczające, to zawodnik straci od czterech do sześciu tygodni. Jest to jednak wariant optymistyczny. Ten pesymistyczny zakłada, że konieczna będzie operacja. Wówczas okres rekonwalescencji wydłuży się aż do co najmniej czterech miesięcy. A to oznaczałoby, że de Jong na boisko wróciłby najwcześniej w grudniu.

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Co dalej z de Jongiem? Oto najbliższe plany Barcelony

Na razie jednak klubowi lekarze liczą, że obędzie się bez operacji. Dlatego też w poniedziałek piłkarz ma przybyć do Ciutat Esportiva w Sant Joan Despi, by rozpocząć wspomniane leczenie zachowawcze. Będzie więc jedynym zawodnikiem FC Barcelony, który pozostanie w ośrodku. Reszta drużyny tego samego dnia uda się do Anglii na obóz treningowy w St. Gorge's Park, a 31 sierpnia rozegra towarzyski mecz z Birmingham City.

Kontuzja de Jonga to niejedyne zmartwienie trenera Hansiego Flicka. Jeszcze przed końcem sezonu urazu nabawił się inny pomocnik - Fermin Lopez, przez co nie mógł pojechać na mundial. Z kolei w trakcie mistrzostw na problemy zdrowotne narzekał Raphinha.