Real finalizuje wielki transfer. Mourinho może otwierać szampana

Po sprowadzeniu Marca Cucurelli, Denzela Dumfriesa, Ibrahimy Konate i Bernardo Silvy Real Madryt nie zamierza kończyć letniej ofensywy transferowej. Wszystko wskazuje na to, że kolejnym piłkarzem, który trafi na Santiago Bernabeu, będzie 19-letni Yan Diomande.

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Fortuna na stole. Real Madryt z ofensywą transferową

Jak poinformował dziennikarz Ben Jacobs, Real porozumiał się już z RB Lipsk w sprawie warunków transferu. Iworyjczyk ma związać się z madryckim klubem pięcioletnią umową, a oficjalne potwierdzenie transakcji może nastąpić w najbliższych dniach.

Transfer będzie jednak kosztował fortunę. Według informacji "Foot Mercato" Real Madryt może zapłacić za Diomande nawet 120 milionów euro. Byłaby to jedna z największych transakcji tego lata i dowód na to, że Florentino Perez nie zamierza oszczędzać podczas obecnego okna transferowego.

19-letni skrzydłowy ma za sobą udany sezon w barwach RB Lipsk. We wszystkich rozgrywkach rozegrał 46 spotkań, zdobył 15 bramek i dołożył 11 asyst, potwierdzając opinię jednego z najbardziej utalentowanych młodych piłkarzy w Europie. Swoje wielkie umiejętności pokazał także podczas mundialu.

Mourinho ma coraz mocniejszy zespół

Real Madryt robi wszystko, aby jak najszybciej wrócić na szczyt. Po dwóch sezonach bez wywalczenia choćby jednego trofeum władze klubu postawiły na wzmocnienia. Jednocześnie nowy trener - Jose Mourinho - nie chce sprzedawać żadnej z największych gwiazd. Obecnie poza Diomande Real jest także bliski sprowadzenia Rodriego z Manchesteru City.

Wiemy natomiast na pewno, że w stolicy Hiszpanii nie zagra Michael Olise. Francuz - wyceniany przez Transfermarkt na kwotę 170 mln euro - pozostanie w Bayernie Monachium.

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