Mbappe napisał list otwarty po mundialu. Tak zwrócił się do kibiców

Kylianowi Mbappe można po ostatnich dwóch sezonach nieco współczuć. Francuz dwukrotnie zostawał królem strzelców La Liga, był też najlepszym snajperem Ligi Mistrzów w rozgrywkach 2025/26, teraz nastrzelał najwięcej goli na mundialu 2026. Tymczasem wszystkie te gole przełożyły się na łącznie zero trofeów, zarówno z Realem Madryt, jak i z reprezentacją Francji. W narodowych barwach nie zdobył nawet medalu na mistrzostwach świata.

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Wysiłki Mbappe poszły na marne. Francja rozczarowała

Francuzi do ćwierćfinału wyglądali bardzo dobrze, ale półfinałowe starcie z Hiszpanią brutalnie ich zweryfikowało. Za to meczu o trzecie miejsce, jak sami otwarcie przyznawali, nie chciało im się już grać. Niemniej dali z Anglikami piękne show, choć przegrane 4:6. Sam Mbappe nie zabierał jak dotąd zbytnio głosu ws. mundialu, ale teraz napisał list otwarty do francuskich kibiców.

Mbappe napisał list do kibiców

- Dziękuję wam. Cały miesiąc emocji, przekraczania limitów i dumy z noszenia koszulki reprezentacji Francji. Pasji, która napędza zarówno nas na boisku, jak i was na trybunach oraz przed telewizorami. Przeżyliśmy niezwykłą historię. Nie przywieźliśmy trofeum ze sobą. To boli i jeszcze długo będzie boleć, nie zamierzam kłamać. Koronę króla strzelców przyjmuję z dumą, ale smakowałaby znacznie lepiej, gdyby przełożyła się na puchar. Winniśmy wam byli lepsze zakończenie, ale nie można zawsze wybrać zakończenia historii. Możemy zdecydować, ile z siebie damy, a daliśmy wszystko i z tego jesteśmy dumni - czytamy.

W dalszej części listu Mbappe podziękował kolegom z zespołu, a także jeszcze raz fanom za wspieranie ich nawet wtedy, gdy musieli oglądać mecze po nocach. Wspomniał również o Didierze Deschampsie, który zakończył pracę w roli selekcjonera po czternastu latach. - Didierowi powiedziałem już to, co chciałem i on wszystko wie. Dziękuję jemu, całemu sztabowi szkoleniowemu, wszystkim kucharzom, fizjoterapeutom, ludziom za kulisami, bez których to wszystko nie byłoby możliwe. Te mistrzostwa świata dobiegły końca, ale historia trwa nadal. Będą kolejne mecze, kolejne letnie lub zimowe wyzwania i wtedy znów wszyscy razem staniemy do walki na boisku z tą samą pasją. To nie jest koniec naszego wspólnego grania. Dziękuję, Kylian Mbappe - zakończył Francuz.