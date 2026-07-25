Mourinho zadecydował ws. transferu Viniciusa

Jak poinformował "The Athletic", zainteresowanie Arsenalu jest jak najbardziej realne. Władze londyńskiego klubu widzą w Viniciusie zawodnika, który mógłby stać się liderem zespołu. Po stosunkowo spokojnym oknie transferowym taka transakcja z pewnością rozbudziłaby wyobraźnię kibiców "Kanonierów".

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Mourinho mówi "nie" ws. transferu Viniciusa

Do tej pory Arsenal sprowadził jedynie greckiego napastnika Christosa Tzolisa, za którego zapłacił Club Brugge 34 miliony funtów. Fani liczą jednak na zdecydowanie większy hit.

Na drodze do transferu stoi jednak Real Madryt. Według "The Athletic" Jose Mourinho jasno zakomunikował władzom klubu, że nie chce rozstawać się z żadnym z kluczowych piłkarzy. Portugalczyk oczekuje, że wszystkie największe gwiazdy pozostaną do jego dyspozycji i nie będą przedmiotem negocjacji z innymi klubami.

Sytuacja Viniciusa jest jednak interesująca również z innego powodu. Obecna umowa Brazylijczyka obowiązuje tylko do końca czerwca przyszłego roku, a rozmowy dotyczące jej przedłużenia postępują bardzo powoli. Hiszpańskie media zwracają także uwagę na pytania dotyczące relacji skrzydłowego z Mourinho po głośnym incydencie z Gianluką Prestiannim z poprzedniego sezonu, kiedy Real mierzył się z Benficą w Champions League.

Na razie nic nie wskazuje jednak na to, by Real Madryt zamierzał zmienić swoje stanowisko. Dla "Królewskich" Vinicius wciąż pozostaje jednym z filarów projektu odbudowy zespołu, który po dwóch sezonach bez zdobycia trofeum ma ponownie walczyć o najważniejsze tytuły.

Arsenal może więc liczyć jedynie na to, że przedłużające się negocjacje kontraktowe otworzą w przyszłości furtkę do rozmów.

Poza zatrzymaniem kluczowych zawodników Real się wzmacnia. Na Santiago Bernabeu trafili dotychczas Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate oraz Bernardo Silva. Coraz bliżej jest także transferów Rodriego oraz Yana Diomande.

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