Nowe informacje ws. transferu Olise do Realu

Michael Olise był jedną z najjaśniejszych gwiazd tego mundialu. Skrzydłowy Bayernu Monachium co prawda na tym turnieju nie zdobył ani jednej bramki, ale dysponował fenomenalnym ostatnim podaniem. "Przez cały mundial 24-latek zaliczył ich aż siedem. To najlepszy wynik osiągnięty w trakcie jednej edycji mistrzostw świata w historii. Francuz pokonał pod tym względem legendarnego Pelego. Brazylijczyk zanotował sześć asyst podczas mundialu w 1970 r. w Meksyku, a jego drużyna sięgnęła wówczas po tytuł" - opisywaliśmy na łamach Sport.pl.

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Nowe informacje nt. transferu Olise do Realu Madryt

Jego fenomenalna postawa na tym turnieju i też w barwach Bayernu Monachium sprawiła, że zaczęto mówić o możliwym transferze do Realu Madryt. Dziennikarze francuskiego "L'Equipe" opisywali, że piłkarz miał zgodzić się na transfer do stolicy Hiszpanii.

Z kolei w niemieckich mediach pisały inaczej. "Michael Olise rzeczywiście powiedział swoim kolegom z reprezentacji Francji o chęci opuszczenia Bayernu i dołączenia do Realu Madryt. Bayern pozostaje jednak zdeterminowany, by zatrzymać zawodnika u siebie i najchętniej przedłużyłby z nim umowę, oferując mu ponad 25 milionów euro brutto rocznie, co uczyniłoby go jednym z najlepiej zarabiających graczy w klubie. Na ten moment jest mało prawdopodobne, aby Olise próbował wymusić transfer - nie jest znany z robienia problemów i ogólnie czuje się w klubie szczęśliwy" - pisał "Bild".

Teraz nowe informacje podaje serwis tribuna.com, który powołuje się na Christiana Falka. Zdaniem niemieckiego dziennikarza "nie ma szans na opuszczenie Bayernu Monachium tego lata, mimo zainteresowania ze strony Realu Madryt" - czytamy.

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Prezydent Realu Madryt Florentino Perez miał stwierdzić, że to jego "wymarzony transfer" na miarę Galacticos. Ma być również pod wrażeniem tego, jak szybko się rozwinął w Bayernie Monachium, a także jego występów podczas tegorocznego mundialu.

Zdaniem Falka Królewscy mogą spróbować sprowadzić Francuza za rok, jeśli nie zdecyduje się na przedłużenie umowy z Bawarczykami. Umowa Olise zakończy się 30 czerwca 2029 roku. Więc jeśli zawodnik odmówi przedłużenia kontraktu, klub może być zmuszony do sprzedaży swojej gwiazdy, aby uniknąć ryzyka utraty go za darmo w przyszłości.

Aktualnie Michael Olise jest wyceniany na 150 mln euro przez serwis Transfermarkt. Jednak mówi się, że jego transfer do Realu mógłby być rekordowy i kosztować nawet do 250 mln euro.