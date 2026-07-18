Kolejne wieści ws. transferu Olise do Realu. Lothar Matthaeus mówi wprost

Skrzydłowy ma za sobą kapitalny sezon w drużynie "Die Roten". W ubiegłych rozgrywkach wystąpił łącznie w 52 meczach, w których zdobył 22 gole i zaliczył aż 31 asyst. Był jednym z bohaterów Bayernu m.in. podczas półfinału Ligi Mistrzów przeciwko późniejszym triumfatorom, ekipie Paris Saint-Germain.

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Bild: Olise nie przejdzie do Realu Madryt

Bawarczycy, mimo znakomitej gry, nie zdołali awansować do najważniejszego meczu Champions League. Podobnie zresztą jak reprezentacja Francji, w której także ważną postacią jest Michael Olise, nie zagra w kluczowym spotkaniu północnoamerykańskiego mundialu. Czyżby 24-latek powetował sobie te porażki nową umową w Realu Madryt?

Tak jeszcze niedawno sugerowali dziennikarze francuskiego "L'Equipe". Urodzony w Londynie gwiazdor Bayernu miał zgodzić się na transfer do stolicy Hiszpanii. Co innego jednak można wyczytać w niemieckich mediach.

"Michael Olise rzeczywiście powiedział swoim kolegom z reprezentacji Francji o chęci opuszczenia Bayernu i dołączenia do Realu Madryt. Bayern pozostaje jednak zdeterminowany, by zatrzymać zawodnika u siebie i najchętniej przedłużyłby z nim umowę, oferując mu ponad 25 milionów euro brutto rocznie, co uczyniłoby go jednym z najlepiej zarabiających graczy w klubie. Na ten moment jest mało prawdopodobne, aby Olise próbował wymusić transfer - nie jest znany z robienia problemów i ogólnie czuje się w klubie szczęśliwy" - czytamy w "Bildzie".

Podobnego zdania jest, cytowany przez niemiecką gazetę, Lothar Matthaeus. Mistrz świata z 1990 roku kreśli najbardziej realny, jego zdaniem, scenariusz.

- Osobiście potrafię zrozumieć chęć gry dla Realu Madryt. Każdy piłkarz chce w pewnym momencie swojej kariery zagrać w Realu. Jednak Bayern w ogóle nie podejmie żadnych rozmów. Po prostu wyśmieją te nagłówki. Szanse na to, że Olise zagra w Realu Madryt w przyszłym roku, oceniam praktycznie na zero. Myślę, że Bayern przedłuży z nim kontrakt i podniesie mu pensję - przyznał Matthaeus.

Michael Olise ma kontrakt z Bawarczykami do końca czerwca 2029 roku. Ocenia się, że jego transfer do Realu mógłby być rekordowy i kosztować nawet do 250 mln euro.

Reprezentacja Francji w sobotę 18 lipca zmierzy się z Anglią w meczu o 3. miejsce mistrzostw świata. Początek o godzinie 23.00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego pojedynku na stronie Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.