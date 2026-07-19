Niesamowity wyczyn Olise na MŚ. Pobił legendarny rekord Pelego

Reprezentacja Francji z mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku wraca z poczuciem ogromnego niedosytu. W meczu o trzecie miejsce przegrała z Anglią 4:6 i jej piłkarze nie przywiozą do domów medali. Część z nich będzie mogła za to pochwalić się niesamowitymi osiągnięciami indywidualnymi i rekordami. I nie chodzi tu tylko o Kyliana Mbappe...

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Nie tylko Mbappe. Michael Olise rekordzistą MŚ. Pobił samego Pelego

Napastnik Realu Madryt zdobył na tym turnieju aż 10 bramek i ma spore szanse na to, że zostanie królem strzelców tych mistrzostw. Warunek jest taki, że Lionel Messi w finale Argentyna - Hiszpania nie może strzelić dwóch goli. Na ten moment Mbappe jest także najlepszym strzelcem w historii finałów MŚ z dorobkiem 22 bramek. To, czy ten rekord utrzyma, również zależy od Messiego, który ma na koncie jednego gola mniej. Absolutnym rekordzistą okazał się jednak jeszcze ktoś we francuskiej ekipie.

To Michael Olise. Pomocnik Bayernu Monachium na tym turnieju nie zdobył ani jednej bramki. Niebywale skuteczny był za to w innej kategorii. Chodzi o asysty. Przez cały mundial 24-latek zaliczył ich aż siedem. To najlepszy wynik osiągnięty w trakcie jednej edycji mistrzostw świata w historii. Francuz pokonał pod tym względem legendarnego Pelego. Brazylijczyk zanotował sześć asyst podczas mundialu w 1970 r. w Meksyku, a jego drużyna sięgnęła wówczas po tytuł.

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Olise zrównał się z Latą. Przed nim tylko dwaj piłkarze. Co za nazwiska!

Olise pierwszą asystę na tym mundialu zanotował w inauguracyjnym spotkaniu z Senegalem (3:1). W późniejszych spotkaniach dokładał po dwie z Irakiem (3:0), Szwecją (3:0) oraz w meczu o 3. miejsce z Anglią (4:6). Co ciekawe, aż w pięciu przypadkach jego podanie na gola zamieniał Kylian Mbappe. To pokazuje, jak doskonale układała się współpraca między nimi na boisku.

Mimo że dla Michaela Olise był to dopiero pierwszy mundial w karierze, już wskoczył na podium w klasyfikacji najlepszych asystentów w historii wszystkich finałów MŚ. Z siedmioma ostatnimi podaniami na koncie zrównał się w niej z Grzegorzem Latą i Pierre'em Littbarskim. O jedną asystę więcej ma Diego Maradona, a rekordzistą pod tym względem pozostaje Lionel Messi (12 asyst).