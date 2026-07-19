Infantino już liczy miliardy. Rekordowy zysk FIFA za mundial

Za nami miesiąc piłkarskich emocji, ale i związanych z nimi olbrzymich kontrowersji autorstwa prezydenta FIFA, Gianniego Infantino, a także prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku zapamiętamy z całą pewnością. W jaki sposób? Pewnie każdy musiałby usiąść do samodzielnej oceny tego turnieju.

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FIFA ogłosi rekordowe przychody. Olbrzymia kasa za organizację mundialu

Pozytywnie z pewnością oceni go Infantino, choć coraz więcej federacji ma z nim na pieńku. Tym bardziej, że wraz z Trumpem są autorami olbrzymiego skandalu związanego z zawieszeniem wykonania kary nałożonej na reprezentanta USA, Folarina Baloguna, który z powodu czerwonej kartki powinien pauzować w meczu z Belgią. Tak się jednak, dzięki interwencji obu panów, nie stało.

Ale prezydenta FIFA raczej mało będzie to obchodzić. Finansowo bowiem mundial okazał się być olbrzymim sukcesem. Według informacji przekazanych przez The Guardian, światowa federacja ma ogłosić rekordowe przychody z tytułu organizacji turnieju. Mowa o 15 miliardach dolarów, co znacznie przewyższyło cele ustalone przed mistrzostwami świata.

Jak podaje źródło, początkowo przewidywano 11 miliardów dolarów zysku. Wzrost FIFA zawdzięcza dochodom z zakwaterowania i sprzedaży biletów - także najdroższych w historii ze względu na możliwość ich odsprzedaży na rynku wtórnym. FIFA bowiem pobierała 15 proc. od kupującego i kolejne 15 proc. od sprzedającego.

Co więcej, poszczególne związki piłkarskie mogą zyskać na tym, że fundusz mundialu został powiększony. Dobra sytuacja finansowa przede wszystkim jednak będzie zadowalać Infantino, który tym samym może umocnić pozycję prezydenta FIFA. A tego Szwajcar potrzebuje w tym momencie najbardziej, gdyż coraz więcej federacji - szczególnie tych europejskich - zaczęło wyrażać niezadowolenie w związku z jego prezydenturą. Zdaniem The Guardian, perspektywa zarobku z tytułu rekordowych dochodów uzyskanych przez FIFA na mundialu może zniechęcić niektóre związki do tego, by wystąpić przeciwko Infantino.

Jeszcze jedną kwestią poruszaną przez Brytyjczyków jest fakt, iż taki sukces może sprawić, iż USA ponownie zostaną wybrane gospodarzem imprezy. Tym razem samodzielnie, o czym już przebąkiwał Trump, mówiąc o mundialu w 2038 roku. Stany Zjednoczone mają zresztą również prowadzić rozmowy z FIFA odnośnie ponownej organizacji Klubowych Mistrzostw Świata w 2029 roku.

Do zakończenia turnieju pozostało już tylko jedno spotkanie. Finał wyłoni mistrza świata, którym ponownie mogą zostać Argentyńczycy. Tytuł z ich rąk postarają się wyrwać Hiszpanie. Pierwszy gwizdek wybrzmi 19 lipca o godz. 21:00 czasu polskiego. Relację tekstową na żywo przeprowadzi portal Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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