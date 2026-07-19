Trump i Infantino przekroczyli granicę? "Ludzie mają tego dosyć"

Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku zgodnie z oczekiwaniami nie obył się bez kontrowersji, które głównie tworzyli nie piłkarze, nie sędziowie, nie trenerzy, a dwie najważniejsze postacie tegorocznych mistrzostw. Mowa oczywiście o Giannim Infantino i Donaldzie Trumpie. Prezydent FIFA i prezydent USA wielokrotnie udowadniali publice, że co by o nich nie mówili, to niewiele ich to obchodzi. Przecież i tak zrobią to, co im się żywnie podoba.

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Zobacz wideo Żelazny ostro o Trumpie i Infantino: Mocno skazili ten mundial

Mundial podszyty skandalami z udziałem Infantino i Trumpa. "Tego już się nie cofnie"

Najlepszym tego przykładem była sytuacja, w której Trump postanowił zadzwonić do Infantino, by ten raz jeszcze przyjrzał się sprawie czerwonej kartki dla Folarina Baloguna. Po interwencji prezydenta Stanów Zjednoczonych FIFA zwołała specjalną komisję, która zawiesiła wykonanie kary dla Amerykanina na okres jednego roku. Wybuchł niemały skandal i może lepiej dla piłkarzy z USA, że nie pokonali Belgii, bo zapewne zbierałoby im się za decyzje prezydenta kraju do samego końca turnieju lub dłużej.

Infantino z kolei już od dawna jest na cenzurowanym u wielu kibiców i ekspertów. Prezydent FIFA podpadł nie tylko przyznaniem organizacji mistrzostw Stanom Zjednoczonym, ale także obdarowaniem Trumpa specjalnie stworzoną Pokojową Nagrodą FIFA. Generalnie obaj panowie stworzyli duet, który mocno obrzydził dość ciekawy i przystępny piłkarsko turniej.

Podobnego zdania jest Piotr Żelazny, który był gościem programu "Studio Mundialowe" na kanale Sport.pl. W jego opinii działania Infantino i Trumpa mogą w niedalekiej przyszłości doprowadzić do dość poważnych reperkusji już w niedalekiej przyszłości.

- Trump w dużym stopniu skaził ten mundial i tego się już nie cofnie. A jak patrzę na Gianniego Infantino i na jego "czapkowanie" Trumpowi i w ogóle ludziom władzy, to widzę też taki ruch, który zaczyna się dość mocno zaznaczać w Europie, która zaczyna mieć bardzo poważnie dosyć Gianniego Infantino - zaczął.

- Każde mistrzostwa świata mają jakieś swoje dziedzictwo. I być może, choć nie mówię, że tak będzie, bo do tego jest bardzo daleka droga, jest cień szansy na to, ze dziedzictwem tego mundialu będą bardzo poważne zmiany w FIFA. Bo widzę, że ludzie mają tego dosyć - dodał.

Wśród potencjalnych kandydatów do zdetronizowania Infantino jest... Dariusz Mioduski. Tak przynajmniej informował portal talkSport. Właściciel Legii Warszawa ma uznanie m.in, Bośniaków, Norwegów, Szwedów, Niemców czy Hiszpanów. Polska z kolei miałaby poprzeć Mioduskiego, jeśli kandydować nie zdecyduje się prezes Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi.

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