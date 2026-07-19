Francja żegna Deschampsa po bolesnym finale. Rysa na pomniku

Ile w futbolu potrafi się zmienić w rok? W przypadku Didiera Deschampsa mówimy o 14 latach nieprzerwanej pracy z reprezentacją Francji. Dla kontekstu: najmłodszym powołanym na trwający mundial Francuzem jest Desire Doue, który urodził się 3 czerwca 2005 r. Oznacza to, że gdy Deschamps zaczynał pracę w kadrze Trójkolorowych w lipcu 2012, jego obecny zawodnik miał siedem lat. A kiedy Deschamps debiutował w nowej roli (15 sierpnia 2012 r. w 0:0 w towarzyskim meczu z Urugwajem), tego samego dnia pierwszy mecz jako selekcjoner Polaków poprowadził... Waldemar Fornalik.

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Wymarzona posada? Dziś może tak, ale 14 lat temu...

Mało? To dorzućmy jeszcze, że z wyjściowej jedenastki reprezentacji Francji na pierwszy mecz Deschampsa o punkty w roli selekcjonera (w eliminacjach do mundialu 2014 przeciwko Finlandii - 1:0), aktywnymi piłkarzami są już tylko Hugo Lloris i Karim Benzema, a nawet na ławce zaczęło wówczas tylko dwóch grających do dziś (Olivier Giroud oraz Mathieu Valbuena). Epoka.

Deschamps miał otworzyć w kadrze Trójkolorowych nowy rozdział. Choć będąc szczerym, praca selekcjonera reprezentacji Francji w 2012 roku nie jawiła się jako posada marzeń. Ta drużyna od kilku lat była jak szafa, z której raz za razem wypadały kolejne trupy. Targana skandalami i kłótniami.

Zaczęło się już za kadencji Raymonda Domenecha. To nigdy nie był szczególnie lubiany przez piłkarzy trener, ale po srebrnym medalu na mistrzostwach świata w 2006 r. zaczął się totalny upadek. Na Euro 2008 Francuzi nie wyszli z grupy. Na mundial w 2010 pojechali dzięki barażowi z Irlandią (1:0 i 1:1), który wygrali dzięki bramce zdobytej po asyście Thierry'ego Henry'ego, ewidentnie pomagającego sobie ręką.

Może lepiej stałoby się dla Francji, gdyby na turniej się jednak nie zakwalifikowała? Przed ogłoszeniem składu na mundial w RPA policja przesłuchiwała Francka Ribery'ego, Karima Benzemę i Sidneya Gouvou, a sprawa dotyczyła stosunku seksualnego z nieletnią prostytutką. Na mundialu większość zespołu była już skłócona i ignorowała sztab szkoleniowy. Skończyło się kolejnym odpadnięciem w grupie.

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Ani atmosfery, ani powalającej jakości. Deschamps miał co robić

Bałagan po Domenechu miał posprzątać Laurent Blanc. Ale on - na boisku prezentujący się niczym arbiter elegancji - w 2011 r. stał się częścią rasistowskiego skandalu. Nagrania ujawnione przez francuskie media ukazywały rozmowy na szczycie władzy w tamtejszej piłce dotyczące pomysłu ograniczenia przyjmowania przez akademie młodych zawodników pochodzenia arabskiego oraz czarnoskórych. Sam Blanc mówił o chęci dawania szansy zawodnikom "z naszą kulturą, naszą historią". Ostatecznie z zarzutów go oczyszczono, ale długo i tak nie popracował, bo na Euro 2012 Francuzi odpadli w ćwierćfinale (0:2 z Hiszpanią), a selekcjoner odszedł. W dodatku w trakcie tego turnieju też nie brakowało doniesień o kiepskiej atmosferze w drużynie.

Słowem: Deschamps miał co sprzątać. W dodatku piłkarskie "narzędzia" miał wówczas słabej jakości. Z ówczesnej kadry Trójkolorowych gwiazdami na skalę światową byli właściwie tylko Ribery i Benzema. Patrice Evra był już po trzydziestce, za Jeremy Menez, Mamadou Sakho czy Yohan Cabaye byli dobrzy, może nawet bardzo dobrzy, ale nie wybitni. Do zespołu z 2006 roku z Zidanem, Henrym, Vieirą czy Thuramem było bardzo daleko. A zmiana pokoleniowa to zawsze jedno z największych wyzwań.

Czas to najcenniejsza rzecz dla trenera

Deschamps nie był jednak człowiekiem znikąd. Mistrz świata i mistrz Europy jako piłkarz. W AS Monaco, już jako trener, pracował cztery lata (2001-05) i dotarł z tym klubem do sensacyjnego finału Ligi Mistrzów w sezonie 2003/04 (przegranego 0:3 z FC Porto). W Marsylii był trzy lata (2009-12) i zdobył mistrzostwo kraju w 2010 roku, do dziś ostatnie, jakie ten klub wywalczył. W międzyczasie wyciągnął też Juventus z Serie B, do której Turyńczycy trafili po niesławnej korupcyjnej aferze Calciopoli.

Dziś wiemy już, że w roli francuskiego selekcjonera dostał tego czasu więcej, niż wielu trenerów dostanie łącznie przez całą karierę. Jednak czy nad Sekwaną ktokolwiek żałuje? Choć nie zawsze było kolorowo. Dwa pierwsze duże turnieje nie były jeszcze aż tak udane. Mundial w 2014 roku w Brazylii jeszcze dało się zrozumieć. Co prawda reprezentacji do tego czasu objawili się już m.in. Paul Pogba, Antoine Griezmann i Raphael Varane, ale na medalowy sukces było najwyraźniej za wcześnie. Oraz zbyt pechowo w drabince, bo Francuzów w ćwierćfinale wyrzucili złoci potem Niemcy (0:1).

Jednak brak tytułu na domowym Euro 2016? To już zabolało. Szczególnie że w finale z Portugalią (0:1 po dogrywce) z boiska już w pierwszej połowie zszedł Cristiano Ronaldo, a i tak nie udało się wygrać. Bardzo gorzka pigułka, ale nikt ani myślał zwalniać Deschampsa. Na francuskie szczęście, bo szybko się okazało, że ten selekcjoner ma coś, bez czego w futbolu trudno o sukcesy na dłuższą metę - szczęście. Oczywiście na start kadencji Deschamps musiał prowadzić najsłabszą kadrowo Francję w XXI wieku. Jednak jego szczęście polegało na tym, że mniej więcej od 2014 roku Trójkolorowi zaczęli masowo produkować piłkarzy z najwyższej półki. Wystarczy małe porównanie.

Piłkarski minimalizm w jakościowym niebie

Sześć lat po tym, jak Francuzi walczyli o awans na mundial 2014 Menezem, Cabaye, Diabym, Yangą-M'biwą czy Mavumbą, Deschamps miał na mistrzostwach świata w 2018 roku w wyjściowej jedenastce Pogbę, N'Golo Kante, najlepszą wersję Blaise'a Matuidiego, Antoine'a Griezmanna, Kyliana Mbappe, czy Theo Hernandeza. Delikatna różnica jest, trzeba przyznać. A to był przecież dopiero początek, bo dziś Francuzi w samej linii ofensywnej mają kwintet Olise - Dembele - Doue - Mbappe - Barcola, a pozostałych formacjach też przecież roi się od zawodników bardzo wysokiej klasy.

Podstawowym pytaniem przez niemal całą kadencję Deschampsa było: czy on umie odpowiednio korzystać z całego tego potencjału, zwłaszcza ofensywnego?. To do dziś zarzut numer jeden względem Francuza. Przez lata w reprezentacji zdecydowanie nie był szkoleniowcem, który przykładał dużą wagę do efektowności. Miało być przede wszystkim efektywnie. I przyznać trzeba, Francuzi potrafili zamulić. Wielokrotnie przepychali spotkania jakością piłkarską, przez co tym bardziej można się było denerwować, że skoro mają jej tak wiele, to czemu nie mogą bardziej tego wyeksponować? Dlaczego Deschamps trzyma ich fantazję na tak krótkiej smyczy?

Trójkolorowi nieraz się na tym przejechali. Jak na Euro w 2021 roku, gdy odpadli już w 1/8 finału po rzutach karnych ze Szwajcarią, jak w tym roku w półfinale mundialu z Hiszpanią (0:2), gdy mimo tak gigantycznego potencjału w ataku nie potrafili przeprowadzić składnej akcji i zostali wręcz upokorzeni. Drugi raz z rzędu, bo podczas Euro 2024 to też Hiszpania i też w półfinale pokazała im swoją wyższość.

Jednocześnie potrafili pójść na wymianę ciosów, np. z Chorwacją w finale mundialu w 2018 roku (4:2). Złoty turniej Francji Deschampsa był idealnym przykładem dwóch twarzy tej drużyny. W fazie grupowej grali przeciętnie i choć wyszli z pierwszego miejsca, to bilans bramkowy 3-1 mówi sam za siebie. W fazie pucharowej z kolei był zarówno półfinał z Belgią (1:0), jak i totalnie szalone mecze w finale oraz w 1/8 finału z Argentyną (4:3). Drużyna ewidentnie kierowana w stronę zimnej kalkulacji i wyrachowania, ale jednocześnie tak napakowana umiejętnościami, że one po prostu musiały co jakiś czas znaleźć ujście.

Wielka kadencja z aurą... niedosytu

Kunktatorstwo Deschampsa to jego największa wada. W połączeniu z upartością, bo miał przecież wiele dowodów na to, że Francja po prostu może sobie pozwolić na odważniejszą grę i to bardziej niż ktokolwiek inny na świecie. Niestety za często tego nie robiła i to wydaje się główny powód tego, iż choć z siedmiu wielkich turniejów pod wodzą Deschampsa Francja przywiozła trzy medale, to złoty tylko jeden.

Oczywiście jego kadencja to wciąż ogromny sukces. Ba! Pod kątem osiągnięć jest najlepszy w historii kraju. Żaden inny selekcjoner nie zdobył z Francją dwóch medali mistrzostw świata, nie mówiąc o trzech w sumie (a jest przecież też srebro Euro 2016). Nawet gdy Trójkolorowi byli mistrzami świata oraz Europy jednocześnie, to tytuły te zdobywali z dwoma różnymi trenerami (złoto mundialu 1998 z Aime Jacquetem, a złoto Euro 2000 z Rogerem Lemerrem).

Zawsze będziemy się zastanawiać, co by było, gdyby 57-latek miał więcej odwagi i korzystał z potwornego francuskiego arsenału umiejętności w pełni, a nie tylko częściowo. Być może to właśnie był sposób "bogów futbolu" na zachowanie pewnej równowagi, bo bez tej przesadnej zachowawczości Francuzi mogliby totalnie zdominować piłkę reprezentacyjną.

Odchodzi we właściwym momencie. Nie chce zostawić takiego bałaganu, jaki zastał

Deschamps o rozstaniu z kadrą po mundialu informował już w styczniu 2025 roku. Doszedł do wniosku, że formuła się wyczerpała. Po trudnym wizerunkowo Euro 2024 oraz jesiennych meczach Ligi Narodów, gdzie atmosfera wokół kadry tylko gęstniała, poczuł, że tracenie energii na ciągłą walkę z mediami i opinią publiczną nie ma sensu. - Trzeba umieć powiedzieć stop, istnieje życie po kadrze. Najważniejsze jest, aby Francja pozostała na szczycie, tak jak była przez wiele lat - tłumaczył Deschamps.

Zresztą ten turniej pokazał dobrze, że formuła się już wyczerpała i dalsze brnięcie w to groziłoby kompletnym rozbiciem atmosfery w tym zespole. Tymczasem Deschamps dobrze pamięta, jaki bałagan musiał sprzątać 14 lat temu. Po półfinale z Hiszpanią były doniesienia, że piłkarze mają wątpliwości co do wyborów trenera. Za to w meczu o brąz z Anglią do przerwy było 0:4. W jej trakcie zawodników olśniło, że tak zasłużonego szkoleniowca nie wypada tak żegnać i odpięli przysłowiowe wrotki. Na brąz nie starczyło, przegrali 4:6 (choć przy większej skuteczności mogli wygrać), ale przynajmniej zachowali twarz.

Deschamps ma pomnik. Od Zidane'a może zależeć, jak bardzo lśniący

Dziś Francja nie jest na szczycie, ale znowu jest tuż pod nim. Pomnik Deschampsa we francuskiej kadrze nie pozostaje bez skazy, ale jest pomnikiem w rzeczy samej. Posprzątał bałagan po poprzednikach, przeprowadził zmianę pokoleniową, przywrócił Trójkolorowych do czołówki. Teraz w jego miejsce wejść ma kolega ze złotej kadry z 1998 i 2000 roku Zinedine Zidane, który czyha na tę posadę od dawna. Ale że prezes francuskiej federacji Philippe Diallo to wielki fan Deschampsa, to sobie Zidane musiał poczekać. Od tej kadencji też może po części zależeć, jak dokładnie będzie wspominany 57-latek.

Jeśli Zidane uwolni potencjał ofensywny Francuzów i uczyni z nich europejskiego dominatora, pewien niedosyt przy Deschampsie wzrośnie. Jeśli jednak Trójkolorowi pod nowym przewodnictwem nie osiągną tego, czego zapragną, wielu zapewne powie: cóż, Deschamps może i denerwował minimalizmem, ale na koniec jednak wyszło na jego.