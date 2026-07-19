Polak gra tak dobrze, że fani aż się martwią. Tak 32-latek ma zastąpić legendę

Jeszcze kilka tygodni temu kibice reprezentacji Polski siatkarzy mocno głowili się przy pytaniu o to, kto w najważniejszych meczach tego sezonu zastąpi w roli pierwszego atakującego Bartosza Kurka. Obecnie trudno sobie wyobrazić, by miał to być ktoś inny niż Bartłomiej Bołądź. Dotychczas znany był głównie jako ten, który podczas igrzysk w Paryżu odgrywał w zespole rolę budzącą – nie z jego winy - spore kontrowersje. Teraz może zapisać się w pamięci jako ten, który zastąpi legendę kadry.

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Zagadka dotycząca następcy Kurka. Kłopoty Bołądzia, kłopoty Sasaka

- Wiem, że to oklepane sformułowanie, ale Raul Lozano [były trener kadry, z którym Bołądź spotkał się w Czarnych Radom - red.] kiedyś mi powiedział, że w każdym wieku można się poprawić. Jego słowa odnosiły się do przykładu Daniela Plińskiego, który był już u schyłku kariery, a zagrał jeden ze swoich najlepszych sezonów – opowiadał mi dwa lata temu Bołądź. Teraz sam na dwa miesiące przed 32. urodzinami prezentuje życiową formę. I choć sportowej emerytury nie ma na razie w planie, to przełomu co do roli w drużynie narodowej doczekał się dopiero siedem lat po debiucie.

Popularny przydomek reprezentacji Polski - "Gang Łysego" - nie jest przypadkowy. Nawiązuje do fryzury Kurka, który przez lata był jedną z najważniejszych postaci tej ekipy. Gdy okazało się, że utytułowany gracz sam poprosił Grbicia o przerwę tego lata, by odbudować formę, to praktycznie od razu było wiadomo, że szkoleniowiec na nowego kapitana wskaże przyjmującego Aleksandra Śliwkę. Zagadką pozostawało zaś, kto pod nieobecność MVP mistrzostw świata 2018 zostanie podstawowym atakującym. Na bazie poprzedniego sezonu pierwszym wyborem byłby zapewne Kewin Sasak, ale wszystko zmienił miniony sezon klubowy.

Mający za sobą poważne kłopoty zdrowotne i spowodowaną nimi dłuższą przerwę Sasak, dostał powołanie do kadry i zaliczył już tego lata kilka występów, ale przed nim raczej jeszcze długa droga, by zachwycać tak, jak w ubiegłorocznym debiucie. Wtedy świetnie zastępował w pierwszej części sezonu zmagającego się z kontuzją Kurka, ale na mistrzostwach świata Grbić postawił na doświadczenie drugiego z zawodników. Wydawało się, że mocną konkurencją dla Sasaka powinien wtedy być Bołądź, ale wówczas to jemu kłopoty zdrowotne uniemożliwiały rozwinięcie w pełni skrzydeł. Teraz z przytupem to nadrabia.

Były trener Polaków groził mu odesłaniem do kraju. Kontrowersyjna decyzja Grbicia

Przez lata Bołądź ginął trochę w tłumie, gdy omawiano nazwiska atakujących aspirujących do gry w kadrze, która nie będzie tylko epizodem. Jako pierwszy szansę dał mu w 2019 roku Vital Heynen, który wcześniej przez dwa lata pracował z nim w VfB Friedrichshafen. To właśnie przejście do niemieckiego klubu i pracę z Belgiem sam siatkarz uważa za przełomowy moment w karierze. Opisywał mi też dwa lata temu m.in. jak ekscentryczny szkoleniowiec naciskał na niego, by nauczył się dobrze języka angielskiego, grożąc w przeciwnym razie odesłaniem do Polski.

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W kadrze pod wodzą Heynena Bołądź jednak był postacią z dalszego planu. Podobnie było na początku u Grbicia. Wstępnie rywalizował z kilkoma graczami o miano trzeciego atakującego kadry, za plecami Kurka i Łukasza Kaczmarka. Gdy stało się jasne, że ten pierwszy z powodu problemów zdrowotnych opuści na koniec sezonu 2023 turniej kwalifikacyjny do igrzysk, to Serb na zmiennika będącego wówczas w świetnej formie Kaczmarka wybrał właśnie Bołądzia.

Rok później wiele osób uważało, że to właśnie Bołądź znacznie bardziej sportowo zasługuje, by być zmiennikiem Kurka podczas igrzysk w Paryżu. Grbić postanowił jednak podjąć próbę odbudowy będącego w kryzysie Kaczmarka. Bołądź też poleciał do stolicy Francji, ale w mało wdzięcznej roli rezerwowego. Za sprawą doznanej w ćwierćfinale kontuzji środkowego Mateusza Bieńka dołączył formalnie do składu i pojawiał się jako zmiennik Kurka na parkiecie. A na koniec razem z kolegami odebrał historyczne srebrne medale olimpijskie.

Bołądź wysłał kibicom ważną wiadomość. Największy wygrany fazy zasadniczej LN

Jeszcze rok temu trudno było przewidzieć, jak potoczą się jego dalsze losy w kadrze. Trudno było to tak naprawdę przewidzieć nawet jeszcze w połowie minionego sezonu klubowego. Debiutancki sezon w barwach Aluron CMC Warty nie układał się początkowo dla niego pomyślnie. Zaczęły krążyć opinie rozczarowanych kibiców, że Bołądź nie nadaje się do roli lidera zespołu walczącego o najwyższe cele. Niektórzy zmienili zdanie po bardzo dobrym występie atakującego w fazie pucharowej PlusLigi, którym mocno przyczynił się do zdobycia przez drużynę z Zawiercia historycznego mistrzostwa Polski. Wspomógł też ją w wywalczeniu drugiego miejsca w Lidze Mistrzów, choć w Final Four tych rozgrywek pierwsze skrzypce grali jego koledzy z zespołu.

Przed sezonem kadrowym nie brakowało znaków zapytania nie tylko co do stanu zdrowia Sasaka, ale i formy oraz gotowości mentalnej Bołądzia. W przeszłości - w okresie występów drugiego z tych atakujących w Projekcie Warszawa - w kuluarach można było usłyszeć, że gdy na meczach pojawiał się Grbić i siadał za bandami, to Bołądzia to trochę paraliżowało. Nie chodziło oczywiście jedynie o obecność szkoleniowca kadry, ale ogółem o grę pod presją. Najważniejsze występy w tym sezonie dopiero przez Polakami, ale jak na razie gracz klubu z Zawiercia mocno pracuje na to, by zarówno podczas turnieju finałowego Ligi Narodów, jak i wrześniowych mistrzostw Europy znaleźć się w wyjściowym składzie.

Grbić tradycyjnie włącza zawodników do gry, na których najbardziej liczy, stopniowo. Bołądź rozpoczął rywalizację od drugiego turnieju LN i choć miał czasem słabsze momenty, to ogółem występ w Gliwicach może zaliczyć zdecydowanie na plus. Jeszcze lepiej spisuje się obecnie w trzeciej, ostatniej części fazy interkontynentalnej tych rozgrywek w Chicago. Był bardzo mocnym punktem zarówno w meczu z Bułgarią oraz Brazylią, jak i z Francją. Ten ostatni zaczął w kwadracie dla rezerwowych, ale wobec kłopotów Sasaka już w pierwszym secie wszedł na parkiet i błyszczał. Nie dziwią więc specjalnie opinie, że jest największym wygranym pierwszej części sezonu. Choć na brak konkurencji - choćby w postaci wracającego do kadry po siedmioletniej przerwie środkowego Bartłomieja Lemańskiego - nie może narzekać. Tyle że ten ostatni wydaje się jeszcze walczyć o miejsce w podstawowym składzie, a nie sposób sobie obecnie wyobrazić, by nie było w nim Bołądzia.

Tegoroczne występy Bołądzia w reprezentacji:

Polska – Belgia 3:2 - 24 punkty, 1 as, 2 bloki, 50 procent skuteczności ataku przy aż 42 próbach

Polska – Turcja 3:2 - 14 pkt, 47 proc.

Polska – Niemcy 3:1 - 21 pkt, 70 proc., 4 asy, 1 blok

Polska – Argentyna 3:1 - 17 pkt, 71 proc., 1 as, 1 blok

Polska – Niemcy (mecz towarzyski) 3:1 - 11 pkt (głównie wchodził na zmiany), 62 proc., 1 as, 2 bloki

Polska – Bułgaria 3:0 -13 pkt, 79 proc., 1 as, 1 blok

Polska – Brazylia 3:0 - 12 pkt, 58 proc., 1 blok

Polska – Francja 3:1 -18 pkt, 50 proc., 4 bloki

"Niezdejmowalny" Bołądź i ból głowy Grbicia. Polak gra tak dobrze, że kibica aż się martwią

Bołądź nie jest jedynym kadrowiczem, który obecnie błyszczy. Ze świetnej strony pokazuje się też m.in. trójka przyjmujących – Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal i Wilfredo Leon. To gracze światowej klasy i pod tym względem Grbić może mieć ból głowy przy wyborze tego, który będzie musiał zaczynać najważniejsze mecze jako rezerwowy. W związku z tym spodziewanym kłopotem bogactwa i wobec wcześniejszej niepewności dotyczącej atakujących, już jakiś czas temu w dyskusjach kibiców pojawiały się głosy, że Serb powinien posłać do gry całą trójkę, przesuwając Leona na atak.

Z takiego manewru korzystał już m.in. w kryzysowych momentach w ostatnich meczach MŚ 2025. Teraz jednak Bołądź broni się w pełni sportowo i – jak piszą czasem kibice – jest "niezdejmowalny". Z jednej strony więc daje komfort trenerowi dotyczący obsady pozycji atakującego, ale zostawia go z dylematem dotyczącym naszpikowanego gwiazdami przyjęcia.

Jeszcze na początku sezonu kadrowego niektórzy sugerowali, że do rywalizacji o miejsce w składzie na kluczowe turnieje może mocno włączyć się Bartosz Gomułka. 24-latek, który przebojem wdarł się do podstawowego składu Projektu w połowie sezonu, zbierał też pochwały na początku sezonu kadrowego. Tak jak i 23-letni Aleksiej Nasewicz. Ale przed wylotem do USA trener biało-czerwonych odstawił jednak tę dwójkę, dając sygnał, że chce bazować na dwóch bardziej doświadczonych zawodnikach na tej pozycji. Pytanie, czy do zmiany tego planu nie zmusi go dyspozycja Sasaka.

Bołądź gra obecnie zaś tak dobrze, że niektórzy fani obawiają się wręcz, czy zdoła utrzymać tak wysoką formę do wrześniowych mistrzostw Europy. Jak na razie nie ma żadnych sygnałów świadczących o ryzyku zapaści sportowej czy mentalnej, ale z weryfikacją trzeba będzie poczekać do września. A wcześniej ważnym sygnałem będzie występ w turnieju finałowym LN na przełomie lipca i sierpnia. W pierwszej kolejności jednak zespół Grbicia ma jeszcze do zakończenia występ w Chicago, gdzie w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego (o godz. 3 w nocy) zmierzy się z Amerykanami.