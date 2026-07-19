Przerwy na nawodnienie (z ang. hydration breaks) stały się czymś, z czym z pewnością będzie kojarzył się kończący się właśnie mundial w Ameryce. Nowinka wielu kibicom nie przypadła do gustu. Telewizyjnym nadawcom dała natomiast szansę na emitowanie dodatkowych reklam i zwiększenie swoich przychodów. Pojawia się więc pytanie, czy przerwy te zostaną w piłce również po mistrzostwach świata.

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Zapytali Wengera o przerwy na nawodnienie. "Nie wydawało mi się..."

Być może temat ten będzie wkrótce dyskutowany przez członków FIFA. Na razie wpływ hydration breaks na grę przeanalizują specjaliści. Zapowiedział to już Arsene Wenger, który od 2019 r. pełni funkcję szefa globalnego rozwoju piłki nożnej. - Czasami ludziom się one nie podobały. Będziemy musieli to przeanalizować po mistrzostwach świata, ale nie wydawało mi się, żeby zmieniły wynik rozgrywek - twierdził były francuski trener podczas specjalnej konferencji prasowej, cytowany przez "The Athletic".

Pytania o wpływ rzeczonych przerw nie są jednak bezzasadne. Część obserwatorów zauważyła, że przez niego zmienia się dynamika meczów. Ponadto w ich trakcie trenerzy dzielą się swoimi uwagami i mogą zmieniać taktykę drużyny. Wenger na razie nie chciał jednak wschodzić w dyskusję. - Nie doszliśmy jeszcze do żadnych wniosków, ale obiecuję, że je dostaniecie - powiedział zebranym dziennikarzom.

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To dlatego wprowadzono hydration break. Wenger: "Ludzie nie byli zadowoleni, ale..."

Pozostawał też na stanowisku, że powodem wprowadzenia przerw były wyłącznie upały. - W niektórych meczach było to naprawdę konieczne - tłumaczył. Odpowiedział też na zarzuty, że do przerw dochodziło nawet na stadionach zamkniętych i klimatyzowanych. - Ludzie nie byli zadowoleni, ale na początku rozgrywek podjęliśmy decyzję, aby robić to w każdym meczu, aby nie było różnic między meczami - dodał.

Oprócz przerw na nawodnienie wiele emocji podczas konferencji wywołał również temat całej logistyki turnieju. Większość reprezentacji zmuszona była bowiem do bardzo dalekich podróży, co mogło odbić się na ich dyspozycji. Wenger znów twierdził jednak, że zmieniło to wyników mistrzostw. - Oczywiście, w Katarze piłkarze każdej nocy spali w tym samym łóżku, a tutaj nie. Ale znowu, patrząc na Argentynę i Hiszpanię, widać, że obie drużyny rozwinęły się podczas turnieju, więc zmiany, które musieliśmy wprowadzić, nie wpłynęły na ich grę. To zawsze zależy od jakości i od tego, jak bardzo chcesz wygrać. Jeśli widzisz trofeum i chcesz je zabrać do domu, akceptujesz wiele cierpienia - stwierdził.