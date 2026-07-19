Ostatnie miesiące zdecydowanie nie są usłane różami dla Igi Świątek. Najlepsza polska tenisistka od września 2025 r. nie zameldowała się w żadnym finale turnieju WTA, a ponadto wielokrotnie notowała mniejsze bądź większe wpadki. Jak na razie nie pomogła nawet zmiana trenera z Wima Fissette'a na Francisco Roiga.

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Becker przemówił ws. Świątek. "Nie jest wystarczająco dobra"

Patrząc na formę Polki, można się zastanawiać, czy uda jej się utrzymać w czołowej dziesiątce rankingu WTA do końca 2026 roku. Tuż przed rozpoczęciem sezonu na nawierzchni twardej Świątek zajmuje odległą, ósmą pozycję. To pokłosie słabych występów m.in. na Roland Garros czy Wimbledonie.

Problemy Raszynianki są jednym z głównych tematów w środowisku tenisowym. Głos w tej sprawie postanowił zabrać Boris Becker w podcaście "Becker Petković". Niemiec wyszedł od rozczarowującego wyniku Świątek podczas wielkoszlemowego turnieju na londyńskiej trawie.

- Myślę o tym, kto zawiódł... Jeśli mówimy o tym, kto faktycznie powinien był dojść dalej, to wśród kobiet wskazałbym Igę Świątek. Widziałem jej znacznie lepszą grę - zaczął były lider rankingu ATP, cytowany przez portal Tennis365, po czym niejako wbił szpilkę w Darię Abramowicz.

- Musi dowiedzieć się, w jakim miejscu aktualnie się znajduje. Jako triumfatorka Wimbledonu i była numer jeden na świecie, nie jest już wystarczająco dobra. Coś musi się tam zmienić. Nie znam jej osobiście. Zawsze ma u boku nowych trenerów, nowe style gry, jej psycholożka wciąż z nią jest... Dobrze jest się odciąć i naprawdę wszystko przemyśleć - stwierdził.

- Jest młodą kobietą, dopiero w połowie swojej kariery, daleko od końca. Ale coś musi się diametralnie zmienić, by znów wróciła na zwycięską ścieżkę. To moje zdanie, bo tenis kobiet nie zmienił się aż tak bardzo, odkąd wygrywała duże turnieje. Zatem coś naprawdę jest w tym momencie nie tak - zakończył.

Iga Świątek do gry wróci na początku sierpnia. Polka znajduje się na liście zgłoszonych zawodniczek do tysięcznika w Toronto. Turniej ten będzie także początkiem przygotowań Raszynianki do czwartej wielkoszlemowej rywalizacji w tym sezonie, czyli US Open.

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