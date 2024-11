Lewandowski "upokorzył" Mbappe i Viniciusa. Co za widok!

Sobotni wieczór był słodko-gorzki dla Roberta Lewandowskiego. Choć Polak zdobył bramkę, to jego zespół jedynie zremisował 2:2 z Celtą Vigo. Warto nadmienić, w jakim stylu tego dokonał. Do 82. minuty wszystko przebiegało po myśli FC Barcelony. Wtedy drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył Marc Casado. Piłkarze Hansiego Flicka nie podołali grze w osłabieniu, ich gra się posypała i w zaledwie dwie minuty stracili dwa gole. Tym samym podzielili się punktami z rywalami. Mimo wszystko nasz rodak mógł mieć powody do zadowolenia.

Te statystyki Lewandowskiego powalają. Mbappe i Vinicius mogą się od niego uczyć

Sobotnie trafienie Lewandowskiego było już jego 15. bramką w tym sezonie La Liga. "Nienaganny. Strzelanie goli to jego misja i on je strzela", "Wciąż trafia wszystko, co dostanie" - komplementowały go hiszpańskie media, wystawiając mu przyzwoite noty.

Dzięki kolejnej bramce Polak umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców La Liga, choć nie tylko. Jedna ze statystyk szczególnie pokazuje, jak silny w tym sezonie jest Lewandowski i nie ma sobie równych. O czym konkretnie mowa?

Polak ma więcej goli w lidze hiszpańskiej niż dwie wielkie gwiazdy Realu Madryt razem wzięte. Mowa o Viniciusie Juniorze i Kylianie Mbappe. Brazylijczyk ma osiem trafień, a jego kolega sześć, co daje łącznie 14 goli. Lewandowski w pojedynkę zdobył więc o jedną bramkę więcej.

Nie ulega wątpliwości, że przed sezonem mało kto wierzył w takie statystyki. Wiele osób skreślało już Lewandowskiego z wielkiego futbolu, twierdząc, że nie jest w stanie nawiązać do najlepszych lat. Polak pokazał im, że są w błędzie.

Taka różnica w golach zawodnika Barcelony i gwiazd Realu to też poniekąd efekt słabej formy samego Mbappe, którego jeszcze przed sezonem stawiano w roli faworyta do nagrody dla najlepszego strzelca La Liga. Tylko że aklimatyzacja w Realu nie przebiega tak, jakby sobie życzyli tego sam piłkarz, jego koledzy czy też działacze madryckiej ekipy. Dodatkowo informowano w ostatnim czasie, że Francuz zmaga się z problemami natury psychicznej.

Kluczowe mecze dla Barcelony

Kolejną szansę do zdobycia gola zarówno Vinicius, jak i Mbappe będą mieli już w niedzielę. O 18:30 zmierzą się z Leganes. Z kolei Lewandowski ponownie na placu gry La Liga zjawi się w sobotę 30 listopada w starciu z Las Palmas. Wcześniej, bo już we wtorek będzie miał za to okazję do strzelenia 100. gola w Lidze Mistrzów. Tego dnia Barcelona zagra z Brestem. Początek o godzinie 21:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.