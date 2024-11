Najpierw Radomiak, a teraz Real Madryt? Sensacyjne doniesienia. Ależ to byłby hit!

W poprzednim sezonie Radomiak Radom nie spisał się najlepiej i dosłownie rzutem na taśmę utrzymał się w ekstraklasie. W 34 kolejkach zgromadził zaledwie 38 punktów i tylko o jedno "oczko" wyprzedził 16. w tabeli Wartę Poznań, która spadła do I ligi. W utrzymaniu pomógł m.in. rewelacyjny Luka Vusković. Młodziutki Chorwat trafił do ekipy w styczniu 2024 roku z Hajduka Split. Wystąpił w 14 meczach ligowych, w których strzelił trzy gole. Co więcej, kiedy trafiał, jego ekipa wygrywała. Tak było w starciu ze Stalą Mielec (2:1), Piastem Gliwice (3:2) czy Legią Warszawa (3:0). Po sezonie odszedł jednak z klubu, a zainteresowanie nim wzrosło jeszcze mocniej. I niewykluczone, że wkrótce trafi do... hiszpańskiego giganta.

Luka Vusković w kręgu zainteresowania... Realu Madryt. Sensacyjne doniesienia

Teoretycznie już latem 2025 roku Vusković ma dołączyć do Tottenhamu. Podpisał z nim kontrakt do 2030 roku, choć kusił go też Manchester City. Jednak portal defensacentral.com donosi, że może dojść do zwrotu akcji. Chorwat znalazł się bowiem na radarze... Realu Madryt. W związku z licznymi kontuzjami Hiszpanie szukają środkowego obrońcy i 17-latek ma być rzekomo jedną z opcji.

"Chorwacka perełka Tottenhamu interesuje Real Madryt. (...) Mierzący ponad 1,90 m Vusković to bardzo zwinnym i silny defensor. Znakomicie radzi sobie z piłką. Jest podobny do Rafaela Varane'a. Tym transferem Real mógłby zapewnić sobie piłkarza z gwarancją na przyszłość" - czytamy.

Czy Real pozyska Vuskovicia? Tottenham najpewniej postawi weto

Dziennikarze sami jednak zauważają, że ta transakcja ma małe szanse powodzenia, bo Tottenham może być zdeterminowany, by zatrzymać młodą gwiazdę u siebie. Mimo wszystko transfer jest realny. Tym bardziej że Real musi szukać wzmocnień w defensywie. Niezdolni do gry są David Alaba, Dani Carvajal czy Eder Militao.

Wszyscy zmagają się z poważnymi urazami i nie wiadomo, jak przebiegnie ich rekonwalescencja. Co więcej, dwóch z nich jest już po 30-stce, więc trudno może im być o powrót do najlepszej formy. Madrycka ekipa musi więc dokonać wzmocnień na tej pozycji, jeśli nie zimą, to koniecznie latem. Obecnie zajmuje trzecią lokatę w tabeli La Liga, tracąc siedem punktów do lidera FC Barcelony, ale ma też aż o dwa spotkania rozegrane mniej.

Póki co Vusković pozostaje na wypożyczeniu w belgijskim KVC Westerlo. Tam spędzi cały sezon. Rozegrał już 14 meczów. I mimo że teoretycznie skupia się na defensywie, to podłącza się też pod akcje ofensywne zespołu. Jak dotąd strzelił cztery gole i zanotował jedną asystę. Jest więc ogromnym wzmocnieniem dla klubu, który zajmuje dziewiąte miejsce w lidze belgijskiej. Do lidera, a więc KRC Genk traci 16 punktów.