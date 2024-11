Wymowna reakcja Deschampsa na pytanie o Mbappe. Poszło w świat

W czwartkowy wieczór doszło do ogromnej sensacji w Lidze Narodów. Francja jedynie bezbramkowo zremisowała z Izraelem, choć spodziewano się, że piłkarze Didiera Deschampsa mogą zmiażdżyć rywali. Wskazywał na to m.in. ranking FIFA. W końcu wicemistrzowie świata plasują się w nim na drugiej, a rywale dopiero na 81. lokacie. I choć Francuzi mieli zdecydowanie więcej okazji, by zdobyć gola i tworzyli o wiele większe zagrożenie w polu karnym od przeciwników, to ostatecznie ich starania nie miały przełożenia na wynik spotkania.

Brakowało skuteczności. Brakowało też Kyliana Mbappe na murawie. Piłkarz Realu Madryt nie otrzymał powołania na listopadowe zgrupowanie, a w sprawie przyczyn takiej decyzji selekcjonera zrodziło się wiele plotek. Deschamps jest nękany ciągłymi pytaniami o powód absencji 25-latka i powoli kończy mu się cierpliwość.

Didier Deschamps zirytowany kolejnym pytaniem o Mbappe. "Powiedziałem już..."

- Powiedziałem już, co miałem do powiedzenia. Jest tutaj 23 zawodników i to wszystko. Kyliana Mbappe tu nie ma. Proszę, zostawcie go w spokoju - grzmiał Deschamps jeszcze przed starciem z Izraelem. Podkreślał wówczas, że była to jego "jednorazowa decyzja" i nie należy szukać w niej drugiego dna.

Mimo wszystko pytanie o nieobecność Mbappe pojawiło się po raz kolejny. Tym razem na konferencji prasowej po czwartkowym spotkaniu. Deschamps był ewidentnie zirytowany. Dowód? Po tym, jak z ust jednego z dziennikarzy padło nazwisko Mbappe, Francuz jedynie wymownie westchnął. - Daj mu spokój. Powiedziałem już, co miałem do powiedzenia w tej sprawie - zaczął dość groźnie selekcjoner.

Później jednak nieco spuścił z tonu i wyjawił kolejne fakty. Zapewniał, że nie jest skonfliktowany z Mbappe i jego absencja nie jest wynikiem żadnej kary. Potwierdził natomiast, że młody piłkarz zmaga się z problemami.

Deschamps ujawnia niepokojące fakty ws. Mbappe

- Prawdą jest, że Kylian znajduje się obecnie w skomplikowanej sytuacji. Jestem po jego stronie. Przechodzi okres, który nie należy do najszczęśliwszych w jego karierze - podkreślił Deschamps i wyjaśnił, o co dokładnie chodzi. - Każdy może przechodzić przez tak trudny czas. Tam chodzi zarówno o aspekt fizyczny, jak i psychiczny - dodawał.

Tym samym Deschamps niejako potwierdził słowa jednej z osób z otoczenia Mbappe, która mówiła wprost: "Nazywajcie to jak chcecie, ale Mbappe od miesięcy ma problemy psychiczne. To nie jest coś, z czym sobie poradzisz od razu, trzeba czasu i pracy ze specjalistami". - Powtarzam, Mbappe chciał przyjechać na zgrupowanie. Uważam jednak, że brak powołania dobrze mu zrobi - podsumował szkoleniowiec.

O tym, dlaczego Mbappe nie ma na kadrze, krążyło wiele plotek. Ostatnio francuskie media przekazały, że jednym z powodów mogła być... lista priorytetów piłkarza. Rzekomo gra w Realu jest dla niego najważniejsza, dlatego sam miał podjąć decyzję o rezygnacji z przyjazdu na październikowe, czy też listopadowe zgrupowanie. Oczywiście takim doniesieniom zaprzecza selekcjoner.

W tym sezonie klubowym Mbappe zdobył osiem bramek i dwie asysty w 16 spotkaniach. Ostatniego gola strzelił 19 października w starciu z Celtą Vigo (2:1). Z kolei dla reprezentacji trafiał po raz ostatni w czerwcu, w meczu z Polską (1:1) na Euro 2024. Łącznie w kadrze zgromadził 48 trafień.