Tak podsumowują Krychowiaka na Cyprze. "Niestety"

Stade Reims, Sevilla, Paris Saint-Germain, West Bromwich Albion - to część piłkarskiego CV Grzegorza Krychowiaka. Polak święcił największe sukcesy w karierze w Sevilli, gdzie dwukrotnie wygrał Ligę Europy. W dwóch ostatnich sezonach Krychowiak grał w Arabii Saudyjskiej, odpowiednio w Al-Shabab (sezon 22/23) oraz Abha Club (sezon 23/24). Od 28 września br. Krychowiak jest zawodnikiem cypryjskiego Anorthosisu Famagusta, który do tej pory wygrał 13 mistrzostw kraju, z czego ostatnie w sezonie 07/08.

Krychowiak podpisał roczny kontrakt z Anorthosisem Famagusta. - To bardzo ważne, że udało nam się wygrać. Mieliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę. Dostałem kilka minut i jestem bardzo szczęśliwy z powodu tego, co widziałem na boisku. Muszę przyzwyczaić się do nowej sytuacji, kolegów z drużyny, specyfiki ligi, filozofii trenera. Z pewnością jest to łatwiejsze z tak wspaniałymi kibicami - przekazał Polak po debiucie w meczu z Nea Salamina (3:1). "Jego debiut był godny uwagi" - pisał serwis goal.philenews.com.

W październiku br. Krychowiak oficjalnie pożegnał się z reprezentacją Polski przed meczem z Portugalią na Stadionie Narodowym, gdy odebrał pamiątkową koszulkę z liczbą 100, wskazującą, ile meczów zagrał w narodowych barwach.

Krychowiak dzieli szatnię Anorthosisu z Rafaelem Lopesem (ex Cracovia i Legia Warszawa) czy Adamem Gyurcso (dawniej Pogoń Szczecin). Jak radzi sobie w lidze cypryjskiej?

Ależ słowa o Krychowiaku. "Nieprzygotowany fizycznie"

O tym w rozmowie z portalem WP SportoweFakty opowiedział Stel Stylianou, współtwórca "This is mappa - a cypriot football podcast". - Kiedy Krychowiak podpisał kontrakt, był to ogromny szok ze względu na jego imponujące CV. Z pewnością może zrobić różnicę w składzie ze względu na swoje doświadczenie i pokazał oznaki wysokiej jakości. Niestety, nadal wygląda na nieprzygotowanego fizycznie, a niektórzy fani uważają, że przyczyniło się to do pewnych błędów w trakcie meczów - powiedział.

W trakcie letniego okna transferowego Anorthosis szukał środkowego pomocnika. Krychowiak okazał się ciekawszą kandydaturą od Morgana Browna (Aris Limassol) oraz Fouada Bachirou. Jaki jest poziom piłki nożnej na Cyprze? - Liga cypryjska jest silniejsza niż większość ludzi myśli. Krychowiak jest silny oraz dobry w powietrzu, ale jest wielu pomocników na Cyprze, którzy są równie silni i mają znacznie większą szybkość - komentuje Stylianou.

Okazuje się, że Anorthosis zmaga się z problemami finansowymi, a Krychowiak musiał pójść nowemu klubowi na rękę. - Trudno powiedzieć, ile pieniędzy zarabia zawodnik, biorąc pod uwagę zadłużenie Anorthosis. Wiemy, że klub jest winien obecnym i byłym graczom do 600 tys. euro, co sprawia, że transfer Krychowiaka jest jeszcze dziwniejszy. Jednak jedno z moich źródeł blisko klubu uważa, że zarabia on 15 tys. euro miesięcznie. Jest za wcześnie, aby stwierdzić, czy Krychowiak zasługuje na to, co zarabia, po prostu dlatego, że nie zagrał wystarczająco dużo minut - podsumował cypryjski ekspert.