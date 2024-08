Barcelona ogłasza oficjalnie. Transferowa bomba. Lewandowski tylko na to czekał

FC Barcelona solidnie zaprezentowała się podczas przedsezonowego tournée w Stanach Zjednoczonych, gdzie wygrała z Manchesterem City (2:2, 4-1 w karnych) i Realem Madryt (2:1) oraz Milanem (2:2, 3-4 w karnych). Przygotowania do startu sezonu trwają w najlepsze, klub nie próżnuje także na rynku transferowym.

Od pewnego czasu spekulowało się, że Katalończycy bardzo poważnie interesują się Danim Olmo, triumfatorem Euro 2024 oraz królem strzelców tej imprezy. 26-latek jest wychowankiem Barcelony, lecz z La Masii, czyli klubowej akademii, przeniósł się do Dinama Zagrzeb, gdzie zaliczył seniorski debiut. Tam jego kariera nabrała rozpędu (w listopadzie 2019 r. zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii), a na początku 2020 r. trafił do RB Lipsk. Po nieco ponad czterech latach gry w Niemczech wraca do macierzystego klubu.

W piątek wicemistrzowie Hiszpanii ogłosili pozyskanie piłkarza. "FC Barcelona i RB Lipsk osiągnęły porozumienie w sprawie transferu Daniego Olmo. Zawodnik podpisze z klubem kontrakt na sześć kolejnych sezonów, do 30 czerwca 2030 r., a jego klauzula wykupu ustalono na 500 mln euro" - czytamy na oficjalnej stronie klubu. Natomiast w mediach społecznościowych zamieszczono film, gdzie znalazły się urywki z jego występów w drużynach młodzieżowych. "Wraca do domu" - takie zdanie znalazło się na końcu filmu.

Nie podano do wiadomości, ile kosztowało pozyskanie 26-latka. Według ustaleń mediów kwota transferu wyniesie ponad 60 mln euro (55 mln podstawy + 7 mln w bonusach). Mająca problemy finansowe Barcelona może sobie pozwolić na tak kosztowny ruch, gdyż niebawem odzyska zaległe pieniądze od niemieckiego funduszu inwestycyjnego.

Dani Olmo piłkarzem FC Barcelony. Robert Lewandowski może zacierać ręce

Olmo powinien być dużym wzmocnieniem Barcelony. To 39-krotny reprezentant Hiszpanii (11 goli, 9 asyst), który poza sukcesami na Euro 2024 w zeszłym roku wygrał Ligę Narodów. Tytułów ma o wiele więcej, z Dinamem zdobył m.in. pięć mistrzostw Chorwacji, a z Lipskiem dwukrotnie wygrał Puchar Niemiec, a raz krajowy Superpuchar. Powinien zatem dawać odpowiednie wsparcie Robertowi Lewandowskiemu czy Lamine'owi Yamalowi, o ile nie zatrzymają go kontuzje - w poprzednim sezonie stracił przez nie aż 29 spotkań, a łącznie w trzech ostatnich latach 68.

"Pochodzący z Katalonii piłkarz może grać na różnych pozycjach i było tak przez całą jego karierę. Występował na obu skrzydłach, jako napastnik, tuż za atakującymi lub nawet w środku pola. To opcje, jakie Dani Olmo daje zespołowi. Gdziekolwiek gra, Olmo wyróżnia się indywidualnym talentem i współpracą z kolegami z drużyny. Ma nosa do bramek, co pokazał na Euro 2024 i potrafi strzelać zarówno z pola karnego, jak i spoza niego" - tak scharakteryzowano go na oficjalnej stronie klubu.

Jeśli wszystkie formalności zostaną dopięte, to Dani Olmo powinien zagrać w otwierającym sezon FC Barcelony starciu z Valencią, zaplanowanym na 17 sierpnia. Pięć dni wcześniej kataloński zespół czeka ostatni mecz towarzyski. Będzie to starcie z AS Monaco w Pucharze Gampera.