O Lewandowskim dawno tak nie pisali. Co za słowa! "To nagroda"

Przez długie miesiące Robert Lewandowski był bardzo krytykowany przez hiszpańskie media, które wypychały go z FC Barcelony przed sezonem 2024/25. Polak oczywiście został w Katalonii i udał się z zespołem na tournée po Stanach Zjednoczonych. W sparingach Barcelona przegrała tylko jeden mecz.

Piłkarze Hansiego Flicka wygrali z Manchesterem City po rzutach karnych, wygrali 2:1 z Realem Madryt i przegrali 2:3 z AC Milanem. W pierwszym meczu Lewandowski wykorzystał "jedenastkę" w serii, w drugim zaliczył szczęśliwą asystę przy trafieniu Pau Victora, a w trzecim ustrzelił dublet.

Hiszpanie ocenili Roberta Lewandowskiego po przedsezonowym tournée Barcelony. Co za słowa

"Mundo Deportivo" postanowiło wystawić wszystkim piłkarzom Barcelony oceny, a właściwie krótkie notki po występach w USA. Ogólnie trasę określono bardzo pozytywnie, a jako jej główny aspekt wyróżniono dobre momenty młodych zawodników. Wśród "weteranów" świetnie wypadł Robert Lewandowski.

Polaka określono przymiotnikiem "referente", który można tłumaczyć jako "dotyczący kogoś lub czegoś, idol, czy wzorzec do naśladowania". Już samo to określenie wskazuje, że 35-latek został oceniony pozytywnie, a dalej czytamy o nim kolejne miłe rzeczy.

"Jest punktem odniesienia dla zespołu w sensie pozycyjnym, mistycznym i szacunku od młodych ludzi" - piszą Hiszpanie o Lewandowskim. "Dublet w meczu z Milanem to nagroda za wytrwałość" - głosi podsumowanie trzech meczów w wykonaniu napastnika.

Te słowa wskazują, że Lewandowski znów ma spory szacunek wśród hiszpańskich mediów, które widzą w nim jednego z liderów FC Barcelony. Najważniejsze jednak, by utrzymał to już po starcie sezonu 2024/25, do którego pozostało jeszcze sporo czasu.

12 sierpnia piłkarze Hansiego Flicka rozegrają ostatni sparing z AS Monaco, a już 17 sierpnia o 21:30 zagrają pierwszy mecz w LaLiga przeciwko Valencii. Starcie odbędzie się Estadio de Mestalla w Walencji.