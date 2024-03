Następca Lewandowskiego może zniknąć z Barcelony. Sam widzi jedno rozwiązanie

Kiedy na początku stycznia Vitor Roque dołączył do FC Barcelony, wiązano z nim duże nadzieje. Wówczas formą nie zachwycał Robert Lewandowski, a hiszpańskie media nie mogły się doczekać jego rywalizacji z Polakiem. Po niespełna miesiącu zdobył debiutancką bramkę w meczu z Osasuną (1:0), a kilka dni później powtórzył sukces z Deportivo Alaves (3:1). Nie będzie jednak dobrze wspominał tamtego spotkania, gdyż po zaledwie 13 minutach został ukarany drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką.

Następca Lewandowskiego ma spory problem. Vitor Roque może niebawem odejść

Od tamtej pory nie dość, że nie trafił do bramki rywala, to zaliczył jedynie 100 minut. Jego otoczenie wyraźnie nie jest zadowolone z tego, jak 18-latek jest wprowadzany do zespołu. "Musisz o to zapytać Xaviego" - usłyszeli dziennikarze, gdy po jednym z ostatnich meczów zapytali, dlaczego nie został wpuszczony na boisko.

Frustrację ma odczuwać również piłkarz, który inaczej wyobrażał sobie transfer do stolicy Katalonii. Choć szkoleniowiec po jego przyjściu zapowiadał, że jeśli złapie rytm meczowy, to będzie ważną postacią w drużynie, to coraz trudniej wierzyć jego słowom. Dziennikarz Adrian Sanchez zdradził, że Roque zaczyna mieć wątpliwości co do swojej przyszłości w FC Barcelonie. Uważa, że w letnim okienku transferowym zostanie zmuszony do pójścia na wypożyczenie.

Brazylijczyk ma obecnie bardzo małe szanse, aby wygryźć ze składu Roberta Lewandowskiego, który wrócił ostatnio do formy. Mimo że teoretycznie obaj są dla siebie konkurencją, to nie ma jednak między nimi złej krwi. - To piłkarz, który stworzył historię futbolu. Staram się uczyć od niego jak najwięcej, zawsze ma chęć do pracy. Po skończonych treningach idę z nim i staram się podążać jego śladami, aby nauczyć się jak najwięcej - wyjaśnił Roque.

Po 28. kolejkach LaLiga FC Barcelona zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 61 punktów. Liderem jest Real Madryt (72 pkt), który wyprzedza Gironę (63 pkt). Najbliższe spotkanie piłkarze Xaviego rozegrają w niedzielę 17 marca, kiedy w hicie 29. kolejki zmierzą się na wyjeździe z Atletico Madryt.