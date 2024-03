Tomaszewski zobaczył powołania Probierza i się zaczęło

Na liście powołanych zawodników znalazło się 27 nazwisk. Według Jana Tomaszewskiego Michał Probierz nie powinien powoływać graczy z PKO Ekstraklasy. Uważa, że nie są gotowi na grę na poziomie międzynarodowym.

Tomaszewski skomentował powołania

Wśród powołanych są czterej piłkarze z ekstraklasy - Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Bartosz Salamon (Lech Poznań), Taras Romanczuk i Dominik Marczuk (obaj Jagiellonia Białystok). Pierwszy był filarem kadry przez lata, drugi ma już doświadczenie reprezentacyjne (ostatni raz zagrał w kadrze w marcu zeszłego roku z Albanią), trzeci wraca do kadry po sześciu latach, a czwarty z tego grona może w niej zadebiutować.

Tomaszewski ma wątpliwości co do ostatniej trójki, czyli Salamona, Romanczuka i Marczuka. Uważa, że nie nie wniosą nic do reprezentacji, w szczególności jeśli chodzi o mecze o stawkę.

- Dla mnie te powołania są trochę dziwne. Sprawa dwóch zawodników Jagiellonii Białystok. Jeśli chodzi o Romanczuka to nie wiem, o co tutaj chodzi. Zarówno Salamon, Romanczuk i Marczuk grają we własnym sosie. W naszej lidze to my byśmy też pokopali w piłkę. A tu nie o to chodzi, tu chodzi o konfrontację międzynarodową - powiedział legendarny bramkarz w rozmowie z "Super Expressem". Kwestii powołania Grosickiego nie skomentował.

Dziś Salamon jest najlepszym środkowym obrońcą w Lechu Poznań, który wciąż jest w grze o mistrzostwo Polski, pełni rolę kapitana "Kolejorza". Romanczuk to kapitan Jagiellonii, lidera ligi, grał w prawie każdym spotkaniu w tym sezonie od pierwszej do ostatniej minuty. Marczuk to odkrycie ekstraklasy. Do Jagiellonii trafił latem minionego roku i z marszu został wyróżniającym się skrzydłowym w wieku zaledwie 20 lat. Był powoływany do młodzieżowej reprezentacji, a dla drużyny z Białegostoku strzelił w tym sezonie sześć goli. Zanotował też dziesięć asyst.

Reprezentacja Polski zagra w półfinale baraży o awans na Euro 2024 z Estonią. Mecz odbędzie się 21 marca w Warszawie. Jeśli wygra, pięć dni później zmierzy się w finale na wyjeździe z lepszym z pary Walia - Finlandia.