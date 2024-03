Gwiazda ucieknie z ekstraklasy?! Chce go rewelacja Serie A

W piątkowy wieczór Bologna wygrała 1:0 na wyjeździe z Empoli i obecnie z 54. punktami jest czwartą siłą Serie A. Przyzwoite spotkanie rozegrał Łukasz Skorupski, który kolejny raz w tym sezonie nie musiał wyciągać piłki z siatki. Gola na wagę zwycięstwa w czwartej minucie doliczonego czasu gry zdobył Giovanni Fabbian. Niewykluczone, że niebawem do drużyny rezerwowego bramkarza reprezentacji Polski trafił napastnik z ekstraklasy.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajny plan Probierza. "Rozpuszczanie mgły, żeby namieszać w głowie przeciwnika"

To byłby hit. Bologna kupi napastnika Stali Mielec?

Mowa o Ilji Szkurinie - 24-letnim zawodniku z Białorusi, który latem zeszłego roku przeniósł się do Stali Mielec. Piłkarz w 2022 roku został wypożyczony przez Raków Częstochowa, jednak mistrzowie Polski nie byli skłonni, aby go zatrzymać. Za to w zespole z Mielca Szkurin odnalazł się doskonale. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, na ten moment Białorusin w 26 meczach strzelił aż 14 bramek i zanotował pięć asyst.

Świetna forma 24-latka nie umknęła zagranicznym klubom. Najpierw portal tribuna.com przekazał, że podczas ostatniego meczu Stali na trybunach gościł skaut wspomnianej Bologni, aby bliżej przyjrzeć się napastnikowi polskiego zespołu. Teraz te informacje potwierdził Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Co prawda zdaniem polskiego dziennikarza nie doszło jeszcze do zaawansowanych rozmów, jednak zainteresowanie klubu Serie A Białorusinem jest realne.

Z informacji Włodarczyka wynika także, że Szkurin przedłużył krótką umowę ze Stalą Mielec do 2025 roku z opcją przedłużenia o rok. Od dwóch lat piłkarz był wypożyczany do wspomnianego Rakowa i izraelskiego Maccabi Petah Tikva, chcąc wyrwać się z rosyjskiego CKSA Moskwa. Obecnie jego wartość rynkowa oscyluje w graniach 1,2 miliona euro. Niewykluczone, że w kolejnym sezonie Ilya Szkurin będzie biegał po boiskach Serie A lub nawet Ligi Mistrzów.

Stal Mielec po 25. kolejkach ekstraklasy zajmuje bezpieczne, ósme miejsce w tabeli. Jeśli latem udałoby się sprzedać Szkurina, do klubu trafiłby kolejne miliony, tak jak miało to miejsce przy okazji transferu Saida Hamulicia. Bośniak w styczniu zeszłego roku przechodził do Tuluzy za 2,5 miliona euro.