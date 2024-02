Skandaliczna decyzja sędziego w meczu Barcelony. "To jest drukowanie"

FC Barcelona nie zwykła przegrywać na wyjeździe w tym sezonie ligowym. Podtrzymała tę serię w starciu z Deportivo Alaves. Bohaterami "Blaugrany" byli Robert Lewandowski (gol na 1:0), Ilkay Gundogan (asysta przy bramce Polaka i trafienie na 2:0) oraz Vitor Roque, który zapewnił zwycięstwo. Młody Brazylijczyk wszedł z ławki i zrobił sporo zamieszania na boisku. Trafił do siatki i został wyrzucony z boiska, choć nie powinien zobaczyć drugiej żółtej kartki.

Skandal w meczu Barcelony

Vitor Roque pojawił się na boisku w 59. minucie, zmieniając Ilkaya Gundogana, który narzekał na problemy z plecami. Młody Brazylijczyk potrzebował zaledwie czterech minut, by wpisać się na listę strzelców. Wykończył szybką akcję Barcelony strzałem po ziemi. To było jego drugie trafienie w La Lidze i dla FC Barcelony.

Później miało miejsce prawdziwe kuriozum z udziałem utalentowanego napastnika. W ciągu pięciu minut zobaczył dwie żółte kartki, po czym wyleciał z boiska. Pierwszą ujrzał w 67. minucie za faul. Kiedy wybiegał na pozycję do prostopadłego podania, jeden graczy Alaves próbował go powstrzymać. Roque popracował łokciem w tym starciu i powalił przeciwnika. Tutaj można uznać, że to była słuszna żółta kartka. W 72. minucie zobaczył kolejną żółtą kartkę za faul, którego absolutnie nie miał zamiaru popełnić.

Brazylijczyk ścigał się do piłki z Rafą Marinem obrońcą Alaves. I dopadłby do niej jako pierwszy, gdyby stoper gospodarzy nie interweniował wślizgiem. Roque wówczas zaczął uciekać z nogą, ale i tak zahaczył korkami o łydkę przeciwnika, który to odczuł. Tu było więcej przypadku niż celowości ze strony Brazylijczyka. Zdaniem prowadzącego to spotkanie José Luisa Munuery Montero to było jednak celowe kopnięcie i postanowił wyrzucić gracza Barcelony z boiska po drugiej żółtej kartce. Gracze "Dumy Katalonii" nie dowierzali w decyzję arbitra, Xavi kłócił się z asystentem sędziego.

Co ciekawe, arbiter nie odgwizdał kilka sekund wcześniej faulu Antonio Blanco na Pedrim, ani nie przerwał gry chwilę później, po wślizgu tego samego zawodnika w nogi Lewandowskiego. Zrobił to po trzecim starciu z udziałem Roque.

Dziennikarze i eksperci od ligi hiszpańskiej mówią jednym głosem - Roque nie powinien zobaczyć drugiej żółtej kartki, a Barcelona powinna się od niej odwołać. Xavi zapowiedział na pomeczowej konferencji prasowej, że klub złoży odwołanie.

"To już trudno nazwać błędami. To jest drukowanie. I oby Romero (Gerard Romero, hiszpański dziennikarz - przyp. red.) jak najwięcej wyciągnął kompromitujących nagrań z VAR" - ocenił dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn.

"Ta czerwona kartka jest co najmniej absurdalna" - uważa z kolei Marcin Jaz ze Sport.pl.

"Hiszpańscy sędziowie. To już od dawna nie jest śmieszne" - stwierdził komentujący to spotkanie Sebastian Chabiniak z Eleven Sports. Poziom sędziowania w Hiszpanii jest coraz niższy z sezonu na sezon, a praca arbitrów jest coraz częściej krytykowana.

"Dwa faule wcześniej w jednej akcji, a kończy się wymyślonym w drugą stronę. Czarodziej z gwizdkiem" - skomentował Michał Gajdek z redakcji fcbarca.com.

"Mało rzeczy mnie tak wkurza w VAR, jak brak możliwości sprawdzenia drugiej żółtej kartki, mimo że jej skutek jest identyczny, jak czerwonej, którą sprawdzić można" - zwraca uwagę Przemysław Langier z goal.pl.

FC Barcelona wygrała z Deportivo Alaves 3:1 i przynajmniej na moment zmniejszyła stratę do Girony na pięć punktów, a do Realu Madryt na siedem punktów. Girona gra w sobotę wieczorem z Realem Sociedad. "Królewscy" podejmą w niedzielę Atletico w derbach stolicy Hiszpanii.