Zwrot akcji ws. legendy Realu. Liczy na pracę marzeń

Jednym z głośniejszych tematów wokół Realu Madryt w ostatnich tygodniach była przyszłość Carlo Ancelottiego. Włochem interesuje się brazylijska federacja, która widzi w nim następce Tite. Wiele jednak wskazuje na to, że Ancelotti pozostanie w Realu i wypełni swój kontrakt, ważny do czerwca przyszłego roku. Jednym z potencjalnych kandydatów do zastąpienia "Carletto" był Raul Gonzalez, obecnie pracujący z rezerwami, który rozpoczął karierę trenerską w 2018 roku. Jak teraz będzie wyglądać jego przyszłość?

Raul mógł odejść z Realu Madryt i objąć inny klub. Ale ma inny cel

Dziennik "Marca" informował na początku czerwca, że Raul Gonzalez ma odejść z Realu Madryt i nie przedłuży wygasającego kontraktu. Wówczas media podawały, że mógłby dostać szansę pracy w Primera Division, gdzie zająłby miejsce Pepe Bordalasa w Getafe. Ten szkoleniowiec zdołał wywalczyć utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale dostał kilka dni na podjęcie ostatecznej decyzji. W mediach pojawiały się pogłoski, że Bordalasem interesuje się Olympiakos Pireus. Wygląda jednak na to, że Raul może nie skorzystać z tej propozycji.

Na to wskazują słowa Raula po wyeliminowaniu rezerw Barcelony w barażach o Segunda Division. - Chciałbym kontynuować tutaj pracę i myślę, że tak się stanie. Raul to Real Madryt. Czuję się tu dobrze, jestem szczęśliwy i myślę, że uszczęśliwiam ludzi - stwierdził Raul na pomeczowej konferencji. Zdaniem "The Athletic" Hiszpan ma nadal pracować w Realu Madryt Castilla i to jest jego priorytetem. Ma także dodatkową motywację, jaką jest chęć objęcia pierwszego zespołu po Carlo Ancelottim. Portal relevo.com dodaje, że Raul ma propozycje z wielu różnych lig.

Rezerwy Realu Madryt są o krok od awansu do drugiej ligi hiszpańskiej. W finale baraży zmierzą się z CD Eldense. Te spotkania odbędą się 17 czerwca (godz. 19:30) i 25 czerwca (godz. 20:00). Sugerując się doniesieniami mediów, to w przypadku przedłużenia kontraktu Raul będzie pracował w klubie, niezależnie od tego, czy awansuje na wyższy szczebel rozgrywkowy, czy pozostanie w trzeciej lidze.